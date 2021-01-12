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印尼失事客机搜救工作紧张进行

本报驻印度尼西亚记者  张  杰
2021年01月12日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　1月11日，印尼针对SJ—182航班失事客机的搜救工作仍在紧张进行。当地时间1月9日14时36分，印尼苏拉维加亚航空公司一架载有62人的波音737—500客机从雅加达国际机场起飞，前往西加里曼丹省首府坤甸，4分钟后与地面失去联系，之后被发现坠毁在雅加达千岛群岛区域海域。

　　苏拉维加亚航空公司主要营运印尼国内航线及少量国际航线，为印尼鹰航的子公司。苏拉维加亚航空公司发言人表示，机上有50名乘客和12名机组人员，其中包括7名儿童和3名婴儿。中国驻印尼大使馆方面表示，经初步核实，航班上无中国籍乘客。

　　据介绍，这架波音飞机有26年机龄。目前尚无法确定飞机失联的原因，航班数据显示，航班起飞后在一分钟内骤降约3000米。附近海域居民称，当天下午曾目击有飞机坠落爆炸。有在附近海域作业的渔民表示，在航班失事海域周边发现类似飞机碎片的残骸，海面上有大片油污痕迹。

　　10日下午，印尼国民军总司令哈迪在救援现场宣布，印尼海军搜救人员已经捕捉到失事客机黑匣子发出的信号，从而锁定飞机黑匣子的位置。

　　截至记者发稿时，来自印尼国家搜救局和军警各方的搜救队员仍在相关海域实施搜救行动。救援人员已经打捞出疑似属于该飞机的部分残骸、机上乘客的遗物，以及疑似该航班遇难人员的遗体残骸。搜救人员已经将打捞物品送交医院进行鉴定，警方呼吁乘客亲属提供DNA信息以进行甄别。

　　印尼总统佐科10日发布视频，代表印尼政府和人民向此次事故中的遇难者表示哀悼。他要求有关各方尽最大努力搜寻失事客机上的人员，并要求国家交通安全委员会调查失事原因并尽快发布相关报告。

　　（本报雅加达1月11日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年01月12日 17 版）
(责编：白宇)

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