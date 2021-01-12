本报驻蒙古国记者 霍 文

由中国影视剧喀尔喀蒙古语译制中心制作的中国抗疫题材电视剧《在一起》蒙文译制片，近期陆续在蒙古国国家公共广播电视台、TV5电视台等媒体播放，受到广大蒙古国民众欢迎。

中国影视剧喀尔喀蒙古语译制中心的工作人员阿玛拉介绍说，大家仅用一个月时间就完成该剧的蒙文译制工作，使这部电视剧在中国首映两个多月后就在蒙古国播映。蒙古国多家电视台专门来到译制中心，希望获得该剧蒙文译制片的播放权。一些蒙古国观众还专门给她打电话或发短信，对他们译制这部电视剧的专业和敬业精神表示感谢。

早在去年11月，电视剧《在一起》就在蒙古国各大社交媒体上拥有了一大批“粉丝”。在上海交通大学攻读博士的蒙古国青年孟赫赛汗和妻子纳兰格日乐出于热爱，对该剧初步进行了蒙古语翻译和配音，并在社交媒体上创建了影视群，为同样热爱中国电视剧、想了解中国抗疫故事的蒙古国网友提供了交流平台。不到两个月，1万多名蒙古国观众入群追剧，最多一集播放量达12万次。

孟赫赛汗表示，电视剧中展现的中国人民团结一心、医务工作者勇敢逆行等内容，都是中国抗疫斗争取得重大战略成果的重要因素，有助于蒙古国民众正确应对疫情，做好防控工作。“我们希望通过自己的努力，增强本国民众战胜疫情的信心和力量。”

“这部电视剧深入现实生活，生动展现了中国人民抗击疫情时的顽强精神和巨大勇气，为我们传递了温暖和力量。”孟赫赛汗说。他在社交媒体上介绍这部电视剧时写道：“人类在面临共同的病毒威胁时，应该团结一致、共同应对。”

不少蒙古国观众在网上留言，为这部电视剧点赞，“剧里反映的中国抗疫经验具有重要借鉴意义”“我们看到，面对疫情挑战，中国人民具有高度社会责任感，众志成城、共渡难关”……

蒙古国通讯社记者孟和图拉第一时间分享了她的观后感，“这部电视剧讲述了奋战在抗疫一线的中国医护人员、社区工作人员等普通人物的故事，真实感人。中国率先控制住疫情，树立了抗疫典范，这给我们战胜疫情带来了巨大鼓舞和动力。”

（本报乌兰巴托1月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月12日 03 版）

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