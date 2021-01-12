本报北京1月11日电 （记者王骁波）针对美国国务卿蓬佩奥称将解除美台交往限制，外交部发言人赵立坚11日表示，中方对此坚决反对，予以强烈谴责，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何提升美台关系、加强与台军事联系的言行。

当日例行记者会上，赵立坚回答有关提问时说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际社会公认的基本事实，也是国际关系基本准则。

赵立坚说，美国政府在台湾问题上是向中方做出过严肃承诺的。中美建交公报明确指出，美国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，在此范围内美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。美方应该言而有信，不得以任何借口曲解和背离。

“美方所谓‘与台湾关系法’严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，中方从一开始就坚决反对。”赵立坚说，“在台湾问题上，美方应该遵守的是一个中国原则和中美三个联合公报规定，而不是美方单方面搞的什么‘与台湾关系法’。”

“中国人民捍卫主权和领土完整的决心坚定不移。我们绝不允许任何人任何势力阻挡中国统一进程，利用台湾问题干涉中国内政。任何损害中国核心利益的行径都将遭到中方坚决回击，也不可能得逞。”赵立坚说。

他说，台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。一个中国原则是中美关系的政治基础，也是双方建立和发展外交关系的前提。“我们奉劝蓬佩奥之流认清历史潮流，停止操弄涉台议题，停止倒行逆施，不要在错误和危险的道路上越走越远，否则必将受到历史严厉惩罚。”

《 人民日报 》（ 2021年01月12日 03 版）

(责编：白宇)