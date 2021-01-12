马泰奥

在全面完成脱贫攻坚目标任务后，中国继续重视农村地区发展，这将有助于保持农村发展的活力，缩小城乡差距。从全球角度看，投资农村地区也是提高全球发展抗风险能力的先决条件

中国在消除绝对贫困、促进经济社会发展方面取得的成就是非凡的。经过8年持续奋斗，中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽。没有哪个国家能如此迅速地行动，我们都应该赞扬中国取得这一前所未有的成就。

我与中国有着特殊的缘分。我从小就听祖母讲起很多关于中国的故事。我2002年第一次访华，2014年起负责国际农业发展基金在中国事务。这些年，我走访了青海、陕西、四川、湖北等地的多个贫困偏远地区，目睹了贫困地区民众的生活如何在短短几年时间里得到改善。

改革开放40多年来，中国经济社会发展取得显著进步。中国取得脱贫攻坚的重大胜利是一项非凡成就。从人均预期寿命、义务教育普及率等其他社会发展指标看，中国的进步同样有目共睹。中国致力于让每个人都有机会获得医疗服务，都有机会实现发展。真正的发展是惠及所有人的发展，这是正在中国发生的真实故事。

在可持续发展领域，中国将打好污染防治攻坚战列为全面建成小康社会三大攻坚战之一，若干环境指标已得到极大改善。中国的目标是二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。中国是国际公认的全球可持续发展的倡导者，在应对气候变化等方面发挥着引领作用。

中国持之以恒地为实现发展目标而行动，这是取得如此巨大成就的重要原因之一。中国始终将全面脱贫作为一个明确目标。为了实现这个目标，中国有效配置资源，明确各级责任。显然，一致的目标、不懈的奋斗，才能让全面脱贫成为现实。

中国实施精准脱贫，给世界提供了很有意义的脱贫经验。在扶贫过程中，不仅要知道哪些人需要帮助，还要知道导致贫穷的原因是什么，并有针对性地提供不同的解决方案。对于缺乏基本生活能力的人，可以提供补贴。有的贫困人口只是缺少就业机会，提供职业培训有助于解决问题。这些做法值得其他国家学习。

我特别关注《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出的“优先发展农业农村，全面推进乡村振兴”等内容。在全面完成脱贫攻坚目标任务后，中国继续重视农村地区发展，这将有助于保持农村发展的活力，缩小城乡差距。从全球角度看，投资农村地区也是提高全球发展抗风险能力的先决条件。

当前，数字技术发展为加速农村发展提供了重大机遇。通过网络连接，农村地区可以获得以往很难获得的服务和信息。通过电子商务，农业生产者可以通过大大缩短的价值链接触到消费者，从而提高效率和收益。在农业中应用数字技术，还有助于更有效地使用资源。目前，中国开发的此类创新性数字解决方案，是公认居于全球领先地位的。这不仅为中国带来了机遇，还为其他国家带来帮助。

我很荣幸能见证并参与中国的发展进程。国际农业发展基金是联合国成立的一个专门机构，其任务是帮助发展中国家发展粮食生产和全面促进农村发展。自1980年中国正式加入国际农业发展基金以来，国际农业发展基金在中国不同省份开展了31个项目，大多集中于相对贫困的中西部地区。作为一名国际机构的工作人员，我本人也受益于在中国发展进程中的所见所闻。我相信，中国的经验也会有助于其他国家的发展。

（作者为国际农业发展基金驻华代表）

《 人民日报 》（ 2021年01月12日 03 版）

(责编：白宇)