由中土集团、中铁十九局联合承建的乌本戈立交桥，是坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆最重要的交通枢纽之一，也是坦桑尼亚首座立交桥项目。2020年9月30日，乌本戈立交桥实现通车。图为乌本戈立交桥鸟瞰图。

新华社发

国务院新闻办公室10日发布《新时代的中国国际发展合作》白皮书指出，新时代的中国国际发展合作，以推动构建人类命运共同体为引领，精神内涵更加丰富，目标方向更加清晰，行动实践更有活力。接受本报记者采访的国际人士表示，中国以人类命运共同体理念为指引，以正确义利观为价值导向，在力所能及的范围内积极开展国际发展合作，为全球发展注入中国力量。

推动落实联合国2030年可持续发展议程

在马达加斯加西部的贝马农加小学，学生们一到学校就去教室后面的水井压水。“老师告诉我们，多洗手才不会生病！”二年级学生亚历山大说。“中国打井队给学校打了水井，孩子们在学校喝水、洗手不再成问题。”贝马农加小学教师莉莉介绍。

2018年，应马达加斯加政府请求，中国政府无偿为梅那贝和阿齐莫·安德烈法那两个大区援建200口水井，解决了当地缺乏稳定饮用水问题，惠及约20万民众。在一些地区，水井建成后，周围民居增多，甚至形成集市。马达加斯加总统拉乔利纳表示，中国政府支持马民生领域发展，为缓解南方干旱地区用水困难给予了巨大帮助。

埃及《金字塔报》执行总编曼苏尔说，从改善住房到健全医疗教育，再到困难群体救助等，中国以消除贫困、改善民生为出发点和落脚点，帮助发展中国家特别是最不发达国家实施民生项目，让当地民众拥有更多获得感、幸福感。

在中国帮助下，科特迪瓦、喀麦隆、埃塞俄比亚等国完善供水系统，民众饮水难、水质差等问题得到解决；中国在斯里兰卡、塞内加尔、几内亚等国援建医院，提升当地医疗服务水平，民众看病更加便捷；在斐济、莱索托、卢旺达等国，中国援助的菌草种植示范项目使农户掌握菌草种植技术，带动农户增收致富……通过支持其他发展中国家的减贫事业，中国为推动落实联合国2030年可持续发展议程积极贡献力量。

第七十五届联合国大会期间，中方宣布将设立规模5000万美元的第三期中国—联合国粮农组织南南合作信托基金，继续支持包括非洲国家在内的发展中国家实施农业与农村发展项目。该基金设立以来，约有350名中国专家和技术人员被派往非洲和亚洲的12个发展中国家，与当地农民分享知识与技术，助力其农业生产水平提升。国际农业发展基金总裁洪博表示，中国一直通过双边和多边等国际合作积极参与全球减贫事业，有力扶持了非洲、亚洲和拉丁美洲发展中国家的农业和农村发展。

助力共建一带一路国际合作

在柬埔寨金边，柬埔寨新国家体育场正在紧张建设之中。主体育场总建筑面积8万多平方米，可容纳6万名观众，建成后将成为2023年东南亚运动会的主要场馆。柬埔寨3号公路扩建、金边—西港高速公路建设、上丁湄公河大桥……在共建“一带一路”合作框架下，一批基础设施建设项目成功落地。柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒表示，中国坚定支持南南合作，坚持正确义利观，与各方深入开展共建“一带一路”合作，为柬经济发展注入了新活力。

距埃及首都开罗老城区大约50公里处，中企承建的埃及新行政首都中央商务区首座塔楼近日实现幕墙封顶。曼苏尔强调：“这是埃中共建‘一带一路’的重点项目。疫情防控期间，项目建设稳步推进，中国展现出大国责任和担当。”

向格鲁吉亚、亚美尼亚、坦桑尼亚等20多个国家援助了集装箱检查设备，加快货物通关速度和效率；帮助巴基斯坦、尼泊尔、马尔代夫等国实施机场升级扩建项目，为跨境人员流动和贸易往来带来更多便利；中欧班列联通欧亚20多个国家100多座城市，疫情期间发挥了重要物流通道作用……共建“一带一路”是中国开展国际发展合作的重要平台。中国积极支持共建“一带一路”沿线国家和地区改善基础设施，创造更多发展机遇。

肯尼亚里亚拉大学国际商业和贸易高级讲师贝亚特丽斯·马蒂里—迈索里表示，作为非洲重要的贸易伙伴和主要基建融资提供方和建设者，中国对非洲在后疫情时代的经济复苏和发展非常关键。

墨西哥城市自治大学教授海因茨·迪特里希表示，通过共建“一带一路”合作，“中国帮助其他发展中国家提高自主发展能力，充分展示了中国负责任大国的形象，彰显推动构建人类命运共同体的决心和行动”。

携手应对全球人道主义挑战

面对公共卫生、自然灾害、移民和难民问题等全球人道主义挑战，中国坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，向其他国家提供力所能及的支持，为应对重大挑战和完善全球治理体系贡献中国力量。

自2016年起，中国连续向亚非拉50余国提供紧急粮食援助，惠及上千万受灾群众。截至2019年底，中国使用南南合作援助基金，与世界粮食计划署合作向亚洲、非洲、拉丁美洲和加勒比地区24个国家提供粮食援助，保障当地最脆弱群体的粮食安全。

在赞比亚，中国政府提供优惠贷款援建的9个大规模粮仓缓解了当地粮食储备容量不足的情况，中国援助的水井项目和玉米粉厂项目惠及众多当地民众。赞比亚农业部农业司司长彼得·伦古表示，感谢中国长期以来在农业基础设施、农业机械化、农业发展交流等方面给予赞比亚的支持，期待在两国共同努力下，赞比亚农业和农产品不断提升市场竞争力。

面对疫情挑战，中国在做好自身抗疫工作、保障国内抗疫需要的前提下，向150多个国家和国际组织提供力所能及的援助和支持，开展了新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的一次紧急人道主义行动。

埃及新闻总署政治院研究员侯赛因·伊斯梅尔表示，中国积极推动抗疫国际合作，让各方广泛受益。伊拉克共产党总书记拉伊德·法赫米表示，中国以实际行动展现负责任的大国姿态，为维护全球公共卫生安全作出贡献。

乌克兰《每周镜报》评论员科瓦利说，在乌克兰遭遇突发灾害之时，中国都会及时伸出援手。“《新时代的中国国际发展合作》白皮书勾勒出中国国际发展合作的未来发展路径。乌克兰期待与中国继续开展各领域合作。”

2020年，中国向世卫组织分两批提供现汇援助，用于支持世卫组织开展抗击疫情国际合作。世卫组织新冠肺炎疫情防控特使大卫·纳巴罗认为，中国支持受疫情影响的国家特别是发展中国家的抗疫斗争以及经济复苏，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出贡献，令人钦佩。

（本报北京、约翰内斯堡、罗马、曼谷、开罗、墨西哥城、基辅、布鲁塞尔1月11日电 记者曲颂、万宇、韩硕、丁子、黄培昭、景玥、刘旭霞、谭武军、张朋辉）

《 人民日报 》（ 2021年01月12日 03 版）

(责编：白宇)