人民网北京1月11日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

全文如下：

总台央视记者：王毅国务委员兼外长已经顺利完成对非洲五国的访问。中方如何评价此次访非成果？对未来中非关系发展有何重要影响？

赵立坚：1月4日至9日，王毅国务委员兼外长延续中国外长连续31年每年首访非洲的优良传统，出访尼日利亚、刚果（金）、博茨瓦纳、坦桑尼亚和塞舌尔五国，分别同五国领导人和外长会见会谈，取得一系列务实成果，受到非方热烈欢迎。此访体现中国对非洲的高度重视，体现中国与非洲的传统友谊，体现中国对非洲发展振兴的坚定支持，体现中国永远站在发展中国家一边，达到了深化友谊、增进互信、促进合作、凝聚共识的目的。

中非双方将致力于深化团结抗疫。中方将积极落实团结抗疫特别峰会成果，继续向非洲国家提供紧缺抗疫物资，派遣医疗专家组，建成对口医院合作机制，加快建设非洲疾控中心总部，履行推动新冠疫苗成为全球公共产品的庄重承诺，同G20成员一道做好对非缓债工作。非方高度评价中国率先控制疫情，赞赏中非团结抗疫成果，对双方携手战胜疫情充满信心。

中非双方将致力于加强共建“一带一路”合作。刚果（金）和博茨瓦纳在此访期间分别同中方签署共建“一带一路”谅解备忘录。我们愿克服疫情影响和外部干扰，与非方聚焦基础设施建设，支持非洲自贸区建设，优化产能投资布局，加强科技创新合作，助力非洲实现互联互通、工业化和跨越式发展，培育中非大市场。

中非双方将致力于办好新一届中非合作论坛会议。非方高度评价2018年论坛北京峰会成果落实进展，就论坛建设和新一届论坛会议提出意见建议。我们将持续做强论坛这块“金字招牌”，共同打造“健康非洲”、“制造非洲”、“联通非洲”、“丰收非洲”、“数字非洲”、“绿色非洲”、“安全非洲”和“人才非洲”，引领中非合作不断提质升级。

中非双方也将致力于加强国际和地区事务协调配合。支持非洲发展是国际社会的共同责任。非洲应成为国际合作大舞台，绝不是大国博弈竞技场。在百年变局和世纪疫情叠加共振背景下，面对单边主义、保护主义和强权政治逆流，中非双方将坚定相互支持，共同维护国家主权和民族尊严，捍卫正当发展权利，倡导真正的多边主义、反对任何外部干涉。

展望未来，中非双方将共同努力，进一步加强战略协作，深化各领域互利合作，密切人文交流，加强多边事务协调，携手铸就更加紧密的中非命运共同体。

《环球时报》记者：8日，美国国务卿蓬佩奥连发推特，批评中国共产党在宗教、人权、涉藏、涉疆等事务上的政策和立场，并称针对中方的有关行为是其任内“遗产”。中方有何评论？

赵立坚：“遗产”？蓬佩奥留下的不是所谓“遗产”，而是遗毒吧？他的最大所谓“遗产”就是“谎言外交”。他不仅策划实施“谎言外交”，还恶意制造传播“政治病毒”，并为“麦卡锡主义”复辟招魂。蓬佩奥对美国同其他国家关系、对美国国家形象和声誉所造成的损害比美国历史上任何一届政府都要多。

中国的发展，关键在于中国人民在中国共产党领导下，走出了一条适合中国国情的发展道路。这是一条从中国国情出发确立的道路，一条把人民利益放在首位的道路，一条改革创新的道路，也是一条在开放中谋求共同发展的道路。中国共产党因此得到了中国人民的衷心拥护。根据国际权威机构多年调查，中国民众对中国共产党领导的中国政府满意度连年超过90%。蓬佩奥对中国共产党的恶毒政治攻击，就等于对14亿中国人民的攻击。不论蓬佩奥是“日常撒谎”，还是“末日疯狂”，他都挑拨不了中国共产党和中国人民的血肉联系，更阻挡不了14亿中国人民追求美好生活、谋求国家发展的前进步伐。任何把对华政策定位为改造甚至颠覆中国的企图都是“不可能完成的任务”，注定失败！

凤凰卫视记者：我们关注到美国国务卿蓬佩奥称将解除美台交往限制。拜登过渡团队的一位官员也表示，一旦拜登就任，将会继续支持以符合台湾人民愿望和最大利益的方式和平解决两岸问题。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对美方上述举动坚决反对，予以强烈谴责。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际社会公认的基本事实，也是国际关系基本准则。

美国政府在台湾问题上是向中方做出过严肃承诺的。1978年12月16日发表的《中美建交公报》明确指出，美国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，在此范围内美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。美方应该言而有信，不得以任何借口曲解和背离。

美方所谓“与台湾关系法”严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，中方从一开始就坚决反对。在台湾问题上，美方应该遵守的是一个中国原则和中美三个联合公报规定，而不是美方单方面搞的什么“与台湾关系法”。

中国人民捍卫主权和领土完整的决心坚定不移。我们绝不允许任何人任何势力阻挡中国统一进程，利用台湾问题干涉中国内政。任何损害中国核心利益的行径都将遭到中方坚决回击，也不可能得逞。

台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。一个中国原则是中美关系的政治基础，也是双方建立和发展外交关系的前提。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何提升美台关系、加强与台军事联系的言行。我们奉劝蓬佩奥之流认清历史潮流，停止操弄涉台议题，停止倒行逆施，不要在错误和危险的道路上越走越远，否则必将遭到历史严厉惩罚。

关于你提到的拜登过渡团队表态，我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何形式的美台官方往来，停止美台军事联系，慎重妥善处理涉台问题。

澎湃新闻记者：1月8日，美国国务院“国际宗教自由大使”布朗巴克发推特称，对中国驻美使馆的谎言感到震惊和恶心。大规模拘禁不是解放，强制性人口控制不是生育保健，维吾尔族妇女应享有宗教自由和不可剥夺的自主选择权利。中方对此有何评论？

赵立坚：我看到了布朗巴克这个所谓美国国务院“国际宗教自由大使”发的这条言辞粗鲁的推文，也注意到这条推文是针对中国驻美使馆转发的新疆维吾尔自治区涉疆问题新闻发布会有关情况作出的评论。我不知道他是否看过发布会的详细情况。但我知道的是，这个人在宗教问题上一贯对中国抱有偏见，多次利用涉疆问题对中国诬蔑抹黑，与一些反华政客和学者一道，捏造了所谓新疆“大规模拘禁”、“强迫劳动”、“强制绝育”等一个又一个谎言。

关于新疆经济社会发展情况，中方先后发布了8本涉疆白皮书，新疆维吾尔自治区政府举办了22场新闻发布会，邀请了来自100多个国家的1000多名外交官、记者和宗教团体代表赴新疆参访。在事实和真相面前，国际反华势力炮制的各种谎言和虚假信息将不攻自破。

我们奉劝布朗巴克之流多花点精力管好美国自己的事情，停止借人权、宗教等问题诬蔑抹黑中国、干涉中国内政，以免沦为国际社会笑柄。

法新社记者：根据印媒报道，印方刚刚将一名中国士兵释放并交还中国，你能否证实此事？

赵立坚：我不掌握有关具体情况，请你向国防部询问。

总台央广记者：我们注意到，王毅国务委员兼外长2020年8月以来已同8个东南亚国家外长举行了线下外交活动，此次出访又涉及4个东南亚国家，能否介绍此访考虑？中方对此访有何评价和期待？

赵立坚：昨天我们发布了王毅国务委员兼外长将于1月11日至16日访问缅甸、印度尼西亚、文莱和菲律宾的消息。东南亚国家是中国陆海相连的友好邻邦、共建“一带一路”重要合作伙伴。中方高度重视发展同东南亚国家关系，视东盟为周边外交优先方向。去年以来，习近平主席以通话、互致函电等方式实现同东南亚国家领导人交往全覆盖。李克强总理同东盟各国领导人共同出席东亚合作领导人会议，同湄公河国家领导人举办了澜湄合作领导人会议。中国同东盟国家同舟共济、携手抗疫。中国—东盟贸易投资逆势增长，东盟已成为中国第一大贸易伙伴。王毅国务委员兼外长新年首访选择东南亚邻国，将实现疫情以来对东盟10国双边线下交往全覆盖。

今年是中国—东盟建立对话关系30周年，双方友好交往迈入“而立之年”。中方期待通过此访，落实好习近平主席同四国领导人重要共识，以抗疫和发展为主线，深化共建“一带一路”和人类命运共同体建设，保持本地区合作发展的良好势头，推动中国同四国、中国同东盟关系在重要时间节点迈上新的高度。中方将同东盟国家一道，为捍卫多边主义，推进自由贸易，维护地区稳定做出更大贡献。

路透社记者：国家卫健委宣布，世卫组织新冠病毒溯源国际专家组将于1月14日来华。外交部是否有更多关于此行的日程详情可以公布？

赵立坚：中方支持各国科学家开展病毒源头和传播途径的全球科学研究，参与共提了世卫大会涉新冠肺炎决议，支持世卫组织主导下各成员国就病毒动物源头开展合作。国家卫生健康委已就世卫组织国际专家组来华发布了消息。经双方协商，中国政府同意世卫组织国际专家组于1月14日来华，同中方科学家和医学专家就新冠病毒溯源科学合作进行交流。

疫情发生以来，中方本着开放、透明和负责任态度，同世卫组织就全球病毒溯源保持密切沟通与合作。去年2月和7月，中方在国内疫情防控任务十分繁重情况下，两次邀请世卫专家来华。中方专家还同世卫组织及国际专家通过视频交流、座谈等方式频繁互动，本着科学态度坦诚介绍中方溯源成果。世卫组织和国际专家也向中方介绍了其所掌握的全球溯源科研进展。双方一道制定了全球新冠病毒溯源科学合作计划的中国部分。

世卫组织和国际专家对中方防疫成就和溯源工作给予充分肯定。双方也对溯源工作形成了基本共识。新冠病毒溯源是科学问题，应由全球科学家合作开展有关工作。随着疫情形势不断变化、人类对病毒认知不断加深以及更多早期病例的发现，溯源极可能涉及多国多地，世卫组织将视需要对其他国家和地区进行类似的考察。中方愿继续同世卫组织及国际专家就此开展密切合作，为全球新冠病毒溯源做出贡献。

关于你提到的日程和具体安排，请你向主管部门询问。

《中国日报》记者：王毅国务委员刚刚结束了对塞舌尔的访问。此次访问期间，王国委会见了塞方哪些官员，取得了什么成果？

赵立坚：塞舌尔是王毅国务委员兼外长访问非洲的最后一站，为此访画上了圆满的句号。在访问期间，王毅国务委员会见了拉姆卡拉旺总统，同拉德贡德外长举行了会谈，双方就进一步深化中塞关系，加强双多边合作达成重要共识。

中塞关系是中国外交奉行大小国家一律平等原则的典范。中方积极支持塞舌尔新政府施政努力，赞赏塞方坚持一个中国原则，在涉及中方核心利益问题上理解支持中方。双方将继续推进“一带一路”建设，积极落实中非合作论坛北京峰会成果，加强绿色环保、蓝色海洋、旅游观光三大领域互利合作。中塞还签署了《关于应对气候变化南南合作低碳示范区建设实施谅解备忘录》，这是中塞气候变化合作又一重要成果，也是中方履行应对气候变化国际责任的又一体现。总之，此访有力推动了中塞关系和务实合作，为共同建设中塞、中非命运共同体注入了强劲动力。

新华社记者：坦桑尼亚也是王毅国务委员此次非洲之行的重要一站。此访期间，中坦双方达成了哪些重要共识，对中坦关系的发展有何影响？

赵立坚：1月7日至8日，王毅国务委员兼外长对坦桑尼亚进行正式友好访问。访问期间，王毅国务委员兼外长会见了马古富力总统，同卡布迪外长举行会谈。双方就进一步深化中坦关系达成四点共识，一是一致认为中坦传统友谊必须倍加珍惜、薪火相传、发扬光大；二是一致同意密切双方各层级交往，深化治国理政经验交流；三是一致决定加强务实合作，携手共建“一带一路”，支持更多中国企业赴坦投资，扩大进口坦优质产品；四是一致商定加强国际事务协调，共同支持多边主义、反对外部干涉，捍卫国际公平正义，维护彼此核心利益和发展中国家共同利益。

坦桑尼亚是中国在非洲的传统友好国家，在中国对非交往中具有重要地位。王毅国务委员兼外长此访将把两国互信水平与层次推向新的高度。

总台国广记者：据报道，哈萨克斯坦于1月10日举行议会下院选举，包括“祖国之光”党在内的五个政党参选。中方对此有何评论？

赵立坚：1月10日，哈萨克斯坦议会下院选举顺利举行。中方对此表示祝贺。

中哈是友好邻邦和永久全面战略伙伴。中方一贯尊重哈萨克斯坦人民的选择，支持哈萨克斯坦走符合本国国情的发展道路。相信哈萨克斯坦将继续保持政治稳定，在国家发展和建设事业中取得更大成就。中方愿继续同哈方一道努力，共同推动中哈关系不断向前发展，更好造福两国和两国人民。

彭博社记者：商务部周末推出《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》，请问外交部是否了解背景情况？

赵立坚：我注意到商务部有关负责人已就《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》回答了记者提问，详细介绍了有关情况。关于你提到的具体问题，建议你向主管部门询问。

中新社记者：1月10日，吉尔吉斯斯坦举行了总统选举和全民公投，中方对此有何评价？这次选举将给中吉关系带来哪些影响？

赵立坚：中方注意到吉尔吉斯斯坦总统选举和全民公投相关情况。作为友好邻邦和全面战略伙伴，中方一贯尊重吉方根据本国国情选择的发展道路，真诚希望吉方在法律框架内顺利完成各项重要政治议程，实现国家稳定与发展。中方将继续秉持对吉友好政策，不断深化双方互利合作，推动中吉全面战略伙伴关系稳步向前发展。

彭博社记者：澳大利亚、加拿大、英国和美国政府周末发表联合声明，对香港根据国安法以颠覆政权罪逮捕50多名人员表示重大关切，请问外交部对此有何评论？

赵立坚：中方对有关国家混淆是非，颠倒黑白，粗暴干涉香港事务和中国内政表示强烈谴责和坚决反对。

中国政府治理香港的依据是中华人民共和国宪法和香港特区基本法，不是《中英联合声明》，任何国家无权借《中英联合声明》干预香港事务。香港国安法规管的是严重危害国家安全的犯罪行为，弥补了香港特区维护国家安全的法律漏洞。香港国安法的实施使香港社会重回安定，法治正义得到伸张，香港居民各项合法权利和自由在更加安全的环境中得到更好保障，这是不容否认的客观事实。

中国是法治国家，香港是法治社会，法律面前人人平等，有法必依、违法必究是法治的基本要求。香港特区有关部门依法打击违法犯罪行为，维护法治、公平和正义，捍卫国家主权安全，天经地义，无可置疑，不容抹黑。包括司法个案和特区选举在内的香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。有关国家应该正视香港已回归中国的现实，恪守国际法和国际关系基本准则，摒弃双重标准，切实尊重中国主权，尊重香港法治，立即停止以任何形式干预香港事务、干涉中国内政。

法新社记者：中国驻美使馆几天前发布了一条有关维吾尔族妇女的推特，表示新疆的去极端化政策在是否生育和计划生育问题上赋予妇女更大的自主权，但这条推特被推特公司以违反公司政策为由删除，请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方在涉疆问题上的立场和政策是一贯的、明确的。公道自在人心。当前，新疆维吾尔自治区社会稳定、经济发展、民族团结、宗教和睦、民生改善，这是有目共睹、不容否认的基本事实。希望有关方面以客观公正态度处理有关问题。

日本共同社记者：还是关于世卫组织专家组的问题。虽然中国很早就有效控制了疫情，但到现在一直不接受外国专家来华开展病毒溯源。中方为什么现在才能接受外国专家？

赵立坚：我刚才已经非常全面地介绍了中方的立场。你刚才没有好好听吧？下次请你仔细地、好好地听完我的介绍之后，再提这样的问题。

(责编：刘洁妍、吴成良)