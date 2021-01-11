原标题：澳大利亚经济复苏前路坎坷

新华社北京1月11日电 《经济参考报》11日发表郝亚琳、郭阳撰写的报道《澳大利亚经济复苏前路坎坷》。文章摘要如下：

2020年圣诞假期，澳大利亚第一大城市悉尼的节日氛围颇为寡淡。

节前一周左右，悉尼以北的北部海滩地区出现本地新冠病例并发展为聚集性感染，确诊人数持续增加，悉尼所在的新南威尔士州不得不再次收紧管控措施。本指望圣诞假期大赚一笔的零售、餐饮和旅游等行业，等来的却是人流减少、订单取消。

疫情复燃，澳大利亚经济复苏再蒙阴影。

2020年一季度，澳大利亚国内生产总值下降0.3%，二季度下降7%，经济陷入近30年来首次技术性衰退。

在大力度的财政政策和货币政策扶持下，第三季度澳大利亚经济实现3.3%的增长。

然而，疫情的不确定性仍是影响经济复苏的重要因素之一。本次悉尼聚集性疫情再度引发民众对经济复苏的担忧。

澳大利亚工业集团首席执行官英尼斯·威洛克斯在接受澳大利亚广播公司采访时表示，无论宏观还是微观经济层面，更多的“封锁”措施都是灾难性的。疫情和政府应对措施的不确定性会影响企业的商业信心和投资意愿。

澳大利亚经济复苏前路并非坦途，经济结构失调等问题同样棘手。作为重要的经济支撑，澳大利亚去年的贸易表现令人担忧。

澳大利亚经济复苏存在诸多不平衡问题，不同行业、地区、公司规模及人群受疫情影响不同，恢复情况也不一样。此外，居高不下的失业率、大量流失的国际留学生、扶助政策取消后对人们收入和消费意愿的影响，均为澳大利亚需要克服的困难。

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