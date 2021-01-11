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韩国总统宣布全民免费接种新冠疫苗

2021年01月11日17:14 | 来源：新华网
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原标题：韩国总统宣布全民免费接种新冠疫苗

　　新华社首尔1月11日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国总统文在寅11日在青瓦台宣布，将面向全体国民实行新冠疫苗免费接种，接种工作预计从2月开始。

　　文在寅当天在总统府发表2021年新年贺词，阐述2021年施政纲领。他介绍说，新冠疫苗接种将从下个月开始按先后顺序依次进行，同时韩国企业研发的新冠治疗药物也正在审批中。

　　文在寅还表示，将继续鼓励自主研发新冠疫苗，确保“疫苗自主权”，为本国国民安全和加强国际卫生合作做出贡献。

　　韩国中央防疫对策本部本部长郑银敬本月8日曾表示，考虑到全国人口的60%至70%产生抗体才会形成群体免疫，防疫部门的目标是通过接种新冠疫苗，在今年11月前达到群体免疫效果。她还透露，医务人员被列为首批疫苗接种对象，其次是老人和慢性疾病患者，以期降低新冠病亡率。

　　近日韩国新冠疫情扩散趋势出现缓和迹象。据韩国中央防疫对策本部统计，当地时间10日0时至24时，韩国新增确诊451例，累计确诊69114例；新增死亡15例，累计死亡1140例；累计治愈52552例。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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