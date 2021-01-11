新华社亚的斯亚贝巴1月10日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心截至10日晚的数据显示，非洲累计新冠确诊病例已突破300万例，达到3024819例，累计死亡72148例，累计治愈2451116例。

数据显示，当前累计确诊病例数居非洲前几位的国家包括南非、摩洛哥、突尼斯、埃及、埃塞俄比亚等，其中南非最多，超过120万例。南非也是非洲报告新冠死亡病例最多的国家，累计报告死亡病例超过3万例。

对此，非洲疾控中心强调，随着新冠疫情在非洲大陆继续恶化，非洲联盟各成员国有必要重新评估目前的新冠应对机制，重新制定防疫战略，以确保各国准备好应对当前的第二波疫情，以及可能发生的第三波疫情。

塞内加尔国家急救中心主任贝耶10日表示，近几日塞单日新增确诊病例数不断打破纪录，疫情“非常严峻”，重症监护病房床位已出现紧张情况。他呼吁民众务必遵守防疫措施，尤其是不要聚集以及避免不必要出行。

津巴布韦媒体10日援引津卫生部消息报道，该国有望在本月下旬或2月从世界卫生组织获得首批新冠疫苗。目前政府正在制定疫苗分配计划，并对负责接种的医护人员进行培训。卫生部表示，一线医护人员和老年人将优先接种，但从疫苗开始接种到疫情结束还有很长的路要走，民众仍需保持警惕，遵守防疫规定。

马拉维总统查克维拉10日表示，该国近来新冠确诊病例数大幅增加，这是由于民众在圣诞新年假期忽视防疫、参与各类社交活动所致。他呼吁民众不要放松警惕，继续严格遵守各项防疫措施。

安哥拉政府日前宣布将公共灾难状态再延长30天，至2月9日。为遏制疫情蔓延，安哥拉规定进出该国者须提供登机前72小时内的核酸检测阴性报告；人员和车辆流动时间限制在每日5时至22时。（执笔记者：汪平；参与记者：邢建桥、吴长伟、赵宇鹏、张玉亮、荆晶）

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