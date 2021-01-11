张梦颖

1月4日至9日，国务委员兼外长王毅应邀访问尼日利亚、刚果（金）、博茨瓦纳、坦桑尼亚和塞舌尔五国。此访亮点频现，成果丰硕。2021年是中国外长连续第31年新年首访选择非洲，在新冠肺炎疫情背景下，此次访问非同寻常，标志着中非传统友谊的传承与弘扬，体现出中非之间患难与共、共克时艰的深厚感情，更显示了中国高度重视非洲和深化中非友好关系的坚定决心。

继续团结抗疫、携手共克时艰是此次出访的议题之一。疫情防控任重道远。中国主动承担国际责任，向非洲派遣医疗专家组，提供大量医疗物资援助，建立对口医院合作机制，建设非洲疾控中心总部项目。2020年6月中国和非洲联盟轮值主席国南非、中非合作论坛共同主席国塞内加尔共同发起并举办了中非团结抗疫特别峰会。中方同G20成员一道做好对非缓债工作。

目前在非洲国家中，埃及和摩洛哥已订购中国研发的新冠肺炎疫苗，并正在争取疫苗的本地化生产。此访中，王毅与五国外长就继续携手抗疫达成广泛共识。中国将同非洲加强卫生合作，帮助非洲提升应对重大疾病能力，共同打造“健康非洲”。中非携手抗疫不仅彰显了中国作为负责任大国的国际担当，为国际抗疫合作树立了典范，更为促进后疫情时代中非关系健康发展奠定了坚实基础。

帮助非洲复工复产、保障就业民生是此次出访的另一大议题。非洲国家经济结构较为单一，工业化程度普遍较低，抗御外部风险的能力较弱。世界银行2020年4月的预测数据显示，疫情将使撒哈拉以南非洲地区2020年的产出损失达到370亿至790亿美元，可见疫情对非洲经济的打击不可小视。加快非洲复工复产速度、推动经济快速恢复，不但关系非洲国家长远发展，更关系非洲民众的正常生活。

此外，中国精准扶贫和脱贫经验分享必将助力后疫情时代非洲经济转型，拉动非洲国家实现内生性增长，使非洲减贫事业落到实处。2021年的第一天，非洲大陆自由贸易区正式启动，同日中国与毛里求斯自贸协定也正式生效。王毅与非方就促进“一带一路”与非洲大陆自由贸易区对接进行了商谈。 中非合作将迎来新机遇，中非合作转型升级将被注入新动力。

推动中非合作论坛成果落实和中非共建“一带一路”高质量发展是此次出访的题中应有之义。中非合作论坛成立20年来，中非贸易额增长了20倍，中国对非直接投资增长了100倍。中国已连续11年成为非洲最大贸易伙伴，连续多年对非洲经济增长的贡献率超过20%，从根本上改变了非洲的贸易和投资格局。不仅如此，以“十大合作计划”和“八大行动”为推手，中非在政治、经济、教育、卫生、生态环境、人文交流、和平安全等方面不断拓展合作领域的广度与深度，为中非关系行稳致远奠定坚实基础。目前，中非合作论坛北京峰会成果整体落实率已超70%，中非共建“一带一路”也取得显著成效。这次访问中，中国与刚果（金）和博茨瓦纳分别签署共建“一带一路”双边协议，扩大了中非共建“一带一路”的朋友圈。

新一届中非合作论坛会议将于今年在塞内加尔举行 。访问期间，王毅围绕疫苗合作、经济复苏、转型发展三大重点征求了非方建议，为制定新一届论坛议程汇聚多方意见。会议必将为中非凝聚团结合作共识，开拓合作新领域，增进民生新福祉，构建更加紧密的中非命运共同体作出重要贡献。

（作者为中国非洲研究院研究人员）

(责编：张信凤、常红)