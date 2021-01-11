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巴林74名违反疫情防控禁令者被判刑和罚款

2021年01月11日15:11 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 巴林法院日前判处74名违反疫情防控禁令者有期徒刑和罚款，外国人被驱逐出境。

据阿联酋《宣言报》报道，为切实防止新冠疫情蔓延，巴林法院本月7日对74名违反疫情防控规定者判处3个月监禁和1000—2000第纳尔的罚款（1巴林第纳尔可兑换17.1人民币），外国籍被驱逐出境。

报道称，巴林检察机构指出，为防止疫情蔓延，国家规定民众在公共场所和商店必须戴口罩，一定要保持社交距离，在公路和街道以及广场禁止5人以上的聚会，在理发店、美容店、饭店和咖啡馆以及游泳池等场所必须遵守有关健康要求，但一段时间以来，已连续接到54起违反疫情禁令的报告，公诉机关随即进行了调查，并提交法院进行刑事审判。

另据巴林发行量最大的《海湾消息报》11日报道，巴林卫生部强调，近来国内违反疫情防控禁令的事件在增加，这种情况必须制止，在巴林境内的所有人必须严格遵守疫情防控规定：出门戴口罩，保持社交距离，两人之间的距离应该在1.5米左右，不要举办家庭聚会等，以有利于巴林境内所有人的健康安全。（安国章）

(责编：于洋、常红)

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