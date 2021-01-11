据美国有线电视新闻网（CNN）日前报道，洛杉矶地区新冠感染病例正急剧上升，疫情在家庭成员之间迅速蔓延，平均每6秒钟就有一人被感染，每8分钟就有一人因感染新冠肺炎死亡。

洛杉矶是美国人口最多的一个地区之一，超过四分之一的加利福尼亚州人居住在这里。

洛杉矶公共卫生部门最新数据显示：自新冠疫情开始以来，洛杉矶县共有11000多例死亡病例，最近两个月就有5000多人死亡。自去年11月1日至今，洛杉矶县感染病例增加了941％，在过去的两个月，测试阳性率从3.8％跃升至21.8％。

CNN报道截图

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医院氧气瓶用尽 重症监护病房满员

美国广播公司（ABC）近日报道称，由于疫情不断恶化，洛杉矶医疗系统正在经历一场看不到尽头的噩梦。

患者在洛杉矶的LAC USC医院急诊室外排队。（ 图片来源：《纽约时报》）

当地医院急诊室人满为患，暂时没有生命危险的病人需要等候12~18个小时才能就诊；住院率比两个月前高出10倍，重症监护病房更是全部满员、一床难求；最可怕的是，现在氧气瓶严重短缺，一些医院氧气瓶已用尽。

新冠肺炎患者最重要的护理之一就是为其提供足够的氧气，如果患者血氧饱和度低于90%就会出现问题。洛杉矶各家医院目前氧气瓶供不应求，救护人员被告知节约用氧量，给患者定量配给氧气，使患者的血氧饱和度保持在90％或略高于90％。

医院目前只能给氧气含量特别低的患者提供氧气。（ 图片来源：美联社）

按照卫生部门规定，一名护士以前只负责一到两名重症病人，由于医护人员短缺，如今却需要同时照顾六到七名病人。一些医院已宣布启动“危机标准”，允许医护人员适当降低护理标准。当地卫生部门更是重金聘请外州医护人员救援，但各州都已自顾不暇。

“我在医院工作了三十多年，从没见过这样的场景。”当地医护人员说，“太可怕了，现在的医院简直就像战时状态。”

不将“生还概率渺茫”的患者送往医院

新冠病例激增，医疗资源急缺，导致洛杉矶地区处理紧急情况的方式发生重大变化。

变化一：除非绝对紧急，否则民众不要拨打911。

洛杉矶消防局紧急医疗服务指挥官马克·埃克斯坦解释说， 如果民众一有情况就拨打911紧急医疗服务，那么真正需要救助的人就会受到影响。

变化二：如果现场抢救无效，救护车不要将病人送到医院。

如果病人在现场已停止心脏跳动，那么送到医院再进行抢救的存活率也非常低，因为医疗资源短缺，医院不得不将治疗重点放在具有更高生存机会的病人身上。

埃克斯坦表示，过去几周，救护车通常要在医院外面排队等候几个小时才能将病人转移进急诊室，“圣诞节那一周，有一家医院同时有19辆救护车等待转移急救病人”。

面对如此严峻的情况，医生不得不在救护车上抢救病人。医院在走廊、停车场等各个可用的角落增加临时床位，以接收救护车送来的病人，这样救护车又可以投入工作。

此外，由于死亡病例激增，洛杉矶墓地的殡葬服务已排到了今年4月。当地媒体撰文称，在美国这样一个医疗体系先进的国家，如今竟然面临死无葬身之地的困境。

当地时间1月9日，加州大学洛杉矶分校医疗中心首席医师阿尼什·马哈詹博士表示，南加州现阶段的疫情令人担忧，但由于假期出行引起的疫情高峰尚未到来，未来七到十天可能发生病例进一步激增，致使当地医疗系统崩溃。

美国急诊医师学院院长杰弗里·古德洛博士说：“我们现在给民众最大的建议是保持身体健康，这样你就不需要紧急护理，不需要前往医院寻求治疗。”他补充说：“预防比以往任何时候都重要。”

(责编：艾雯、刘叶婷)