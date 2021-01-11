新华社华盛顿1月8日电（记者高攀 许缘）国际货币基金组织（IMF）8日表示，2020年中国采取了有效防控疫情措施，并迅速出台了宏观经济和金融政策支持，经济持续复苏，同时结构性改革持续取得进展。

IMF是在结束对中国的第四条款磋商后发表这一声明的。第四条款磋商是IMF每年对成员国经济表现和宏观政策的例行判断与评估。

声明说，中国的宏观经济和金融政策为经济复苏提供了支撑。中国推出了金融纾困和财政支持措施，以保护受影响最严重的企业，同时维护了金融稳定。

声明还说，中国在结构性改革方面持续取得进展，结构性改革将是提升潜在增长、减少外部失衡、建立更具韧性、更为绿色和更加包容经济的关键。

IMF亚太部助理主任、中国事务主管黑尔格·贝格尔当天在媒体吹风会上告诉新华社记者，随着新冠疫情缓解，私人消费预计将逐步回升，成为推动2021年中国经济增长的主要驱动力。

中国驻IMF执行董事金中夏对此表示，尽管面临外部不确定性和风险，中国经济依然增长潜力大、韧性足。中国将继续扩大全球经济联系与合作，提高经济效率和抗风险能力。

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