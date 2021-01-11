美专家：疫情高峰将至 洛杉矶医疗系统恐崩溃

当地时间1月9日，美国加州大学洛杉矶分校医疗中心首席医师阿尼什·马哈詹博士表示，虽然洛杉矶地区的重症监护室已经超负荷运转，但因假期出行引起的感染者激增高峰“尚未到来”。

马哈詹表示，南加州的医院目前不得不将病人安置在医院各个可用的角落。而未来7到10天可能发生的感染者激增，将导致当地医疗系统崩溃。

专家：首都抗议活动或致疫情大扩散

美国广播公司9日报道称，有多名医学和病毒学专家警告，由于游行示威人员密集且多数人未佩戴口罩，日前华盛顿的抗议活动可能会导致大量人员感染新冠病毒，成为新冠病毒超级传播事件的一个典型例子。

乔治敦全球健康科学与安全中心的病毒学专家安吉拉·拉斯穆森表示，“在华盛顿参与暴力冲击美国国会大厦的群体中，多数都没有佩戴口罩，这非常有利于新冠病毒的传播。”

拉斯穆森强调，这些示威者来自美国各地，“他们可能将新冠病毒带到国会大厦，然后再传播给来自其他地区的人，这些人又把病毒带回自己的社区。对于那些医疗系统已经满负荷运转的社区来说，这可能是灾难性的后果”。

美国波士顿儿童医院医学专家布朗斯坦说，不佩戴口罩的大型集会，尤其是室内活动，具有极大的传播新冠病毒的风险。他还补充说，“对于那些疫情相对可控的社区来说，等冲击国会的人回去后，当地的疫情可能会卷土重来。”此外，鉴于已经在多个州出现了在英国最先发现的变异新冠病毒，华盛顿的抗议活动可能将加速这种变异新冠病毒传播。

专家们还担心，美国国会议员及工作人员可能也会被感染。

(责编：艾雯、刘叶婷)