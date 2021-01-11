1月6日，美国国会大厦遭示威者暴力冲击。事发时，正在国会大厦内进行直播报道的《华盛顿邮报》记者朗达·科尔文和她的同事，用摄像机和手机记录下了当时的混乱场面。

事后，她在接受电话采访时坦言，当再次回忆起示威者暴力冲击国会大厦的情景时，内心不仅感到害怕，也感到悲哀。

在场记者回忆事发场面：既害怕又悲哀

美国《华盛顿邮报》驻国会山记者 朗达·科尔文：是的，我们目前就在国会大厦里面。国会参众两院联席会议在一小时后举行。

美国《华盛顿邮报》驻国会山记者 朗达·科尔文：我们应该去哪里，这里有我们能进去躲避的房间吗？好吧，咱们只能跟着人流走。

美国 《华盛顿邮报》主播：目前特朗普总统对这件事还保持缄默，他没有呼吁这些示威者撤离。我必须要指出，我们看到像你一样的记者，对不起。

9日，朗达·科尔文在接受电话采访时，回忆了6日美国国会大厦遭暴力冲击的一幕。

美国《华盛顿邮报》驻国会山记者 朗达·科尔文：在我身后你能听到国会山警方大喊“立即撤退，立即撤退”。我们都有点慌张，下了三层楼梯后进入地下室，我们被告知“快走，快走”。从警方的通信设备里，我们听到“已开枪”的报告，当时我在直播报道的时候一直在想，你不知道这些人冲进来后会去哪儿。是到国会山另一边，还是出现在下一个拐角处，万一他们找到你，你根本无法确定会面对哪些威胁，这太可怕了！我们当时很害怕，如果我一个人落单的话，会不会只能在走廊里徘徊，然后跑进这群民族主义者和白人至上主义者之中，我肯定会被立即认出来。

示威者：门开了。

《华盛顿邮报》驻国会山记者 朗达·科尔文：作为一名美国人，我认为国会本应是庄重的场所，是政权运转的中心。但示威者们像那样涌入，甚至可以说是侵入导致它无法运转，这太悲哀了。

日本《每日新闻》社论：所谓“民主大国”的巨大历史污点

美国国会遭暴力冲击事件，引发国际媒体一片哗然。

日本《每日新闻》1月8日发表社论称，这是所谓的“民主大国”的巨大历史污点。

日本《每日新闻》的社论以这样的描述开头：

“一场令人瞠目结舌的暴乱席卷美国国会大厦。游行队伍冲破阻隔闯入大厦，警察为镇压暴乱分子四处发射催泪弹，议员带着防护面罩慌忙跑入安全区，暴徒占领会场后肆意妄为…… 这一幕就发生在正式确认民主党候选人拜登当选下一任美国总统的会议上。”

《每日新闻》犀利评论道：“企图以暴力手段阻止权力在民主制度下的有序过渡，这在美国历史上闻所未闻。对于所谓‘世界民主大国’之典范的美国而言，这无疑是一个巨大的历史污点。美国现政府给美国政治和社会留下了一道难以修复的裂痕。”

(责编：艾雯、刘叶婷)