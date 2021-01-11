人民网雅加达1月10日电 （记者张杰）根据印尼媒体报道，当地时间1月9日下午，一架从印尼首都雅加达起飞的三佛齐航空公司的SJ182航班在起飞数分钟后失联。印尼官方随即向出事点派出了搜救船队，在初步搜救之后，9日晚，印尼交通部联合印尼救援、军警、航空公司、机场、气象等多部门召开联合新闻发布会，正式宣布飞机坠毁，并表示会全力开展搜救和打捞工作。

10日，印尼总统佐科专门发表讲话，“谨代表政府和全体印度尼西亚人民对这场悲剧表示深切哀悼。” 佐科表示，自9日下午事发之后，他已命令运输部长及其他政府部门在军方和警方的协助下立即开展受害者搜寻行动，“我们正在竭尽全力寻找和拯救遇难者，我们一起祈祷，希望能够找到遇难者。” 佐科还要求国家运输安全委员会对这一事件进行调查研究。

根据航班信息，SJ182航班由一架26年机龄的737-500执飞，是由雅加达飞往加里曼丹岛坤甸市的航班。飞机于9日14点36分自雅加达苏加诺-哈达国际机场起飞，之后按航线飞向雅加达北部千岛群岛海域，最终在该海域失联，此时距离其从雅加达起飞不到4分钟。目前尚无法确定飞机失联的原因，但航班数据显示，航班在不到1分钟内下降高度超过1万英尺。

三佛齐航空是一家总部位于印度尼西亚雅加达苏加诺-哈达国际机场的航空公司，主要运营印尼国内航线及少量国际航线，2018年11月成为印度尼西亚鹰航的子公司。三佛齐航空发言人称，机上有56名乘客，包括46名成人，7名儿童和3名婴儿。机上还有4名乘务员和2名飞行员。记者联系了我驻印尼大使馆，使馆表示经印尼官方初步核实，该航班上无中国籍乘客。目前该航班乘客家属已经陆续到达雅加达苏加诺-哈达国际机场和坤甸机场，等待前方最终搜救结果。事故原因仍在调查中。

10日，印尼空军在雅加达哈勒姆空军基地召开新闻发布会，空军负责人表示，军方派遣2架直升飞机在坠毁航班附近海域进行观察搜索，在该海域中发现了大片的海域颜色变化，“军方认为，这应是飞机燃油泄漏所导致”“该燃油覆盖区面积很大，出现时间大约在18小时之前，故军方判断应当是坠毁航班所在地。”军方最后确定，飞机坠毁位置位于千岛群岛海域的拉吉岛（Pulau Laki）南部。军方还表示，空军搜救队在该海域发现了很多疑似是该航班的碎片。

10日上午，印尼交通部长布迪和印尼国军总司令哈迪乘坐海军舰船亲自前往飞机坠毁的千岛群岛实地考察，督促搜救工作的落实。印尼海军部署了5艘军舰在内的11艘舰船支援搜救工作，并表示如有需要还将派遣潜水部队。10日下午，印尼国军总司令哈迪在救援现场宣布，印尼海军搜救人员已经捕捉到黑匣子发出的信号，从而锁定飞机黑匣子的位置，黑匣子将在近期打捞，并用于此次航空事故的分析。

目前来自印尼国家搜救局和印尼军警各方的搜救队员仍持续在该海域实施搜救行动，已经打捞出疑似属于该飞机的部分残骸及飞机乘客的部分物品，同时也打捞出疑似该航班遇难人员的遗体残骸，搜救人员已经将这些残骸送交医院进行鉴定，警方和机场管理人员随即呼吁遇难者亲属提供DNA信息以对遗骸进行甄别。

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