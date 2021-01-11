新华社北京1月11日电 特稿：共迎全球挑战 共谋人类福祉——中国共产党百年华诞的世界期待（详版）

新华社记者赵嫣 丁莹 商婧

2021年是中国共产党百年华诞。中国站在“两个一百年”的历史交汇点，全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启。世界更多将目光投向中国，聚焦中国共产党矢志不渝为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同。

多国人士寄望在中国共产党领导下，中国继续为世界贡献智慧、方案和力量，在世纪疫情和百年变局交织之时，携手各国应对挑战，助力世界经济复苏，增进人类共同福祉。

以团结合作打造共同命运

“中国共产党是为人民谋幸福的政党。中国共产党100年的历史，就是一部为人民谋幸福的历史。”这是巴勒斯坦民族解放运动中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长阿巴斯·扎基眼中的百年大党。

百年来，为人民服务、让人民过上好日子是中国共产党的不懈追求。老挝人民革命党中央办公厅副主任京培说，在实现中华民族伟大复兴征程中，中国共产党始终以人民为中心，全心全意为人民服务，依靠人民全力以赴。

大道不孤，天下一家。中国共产党既为中国人民谋幸福，也把为全人类作贡献作为重要使命，积极倡导和践行人类命运共同体理念。突袭全球的新冠疫情，让全世界比以往任何时候都更加深切体会到“命运与共”的含义。

“中国强调人类是风雨同舟的命运共同体，唯有团结合作、携手应对，国际社会才能战胜疫情。”扎基说。

2020年印刻下严峻挑战，2021年寄托着深切期待。世界从百年大党的作为和理念中收获信心和启发。

全球战“疫”中，中国坚持推动以团结取代分歧，积极参与国际抗疫合作，展现负责任的大国担当。在京培看来，中国推动国际抗疫合作，提出构建人类卫生健康共同体，“这是共产党人的国际主义本色”。

波黑中国问题专家法鲁克·鲍里奇说，中国率先走出疫情阴霾，重启经济社会生活，这对全世界是一个巨大鼓舞。阿根廷国际问题专家贡萨洛·托尔迪尼表示，中国向世界展示了在有序组织和持久坚持下取得的突出抗疫成果。新的一年，希望世界各国携手为人类的福祉和命运共同努力。

2021年新年伊始，全球新冠疫情形势依然严峻复杂，各方对新冠疫苗研发和接种寄予厚望。中国承诺疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，努力推动让疫苗成为各国人民真正用得上、用得起的公共产品。斯里兰卡共产党总书记维拉辛哈就此表示，这将“满足发展中国家在疫苗问题上的期待”，“中国共产党对推动构建人类命运共同体的真诚承诺和不懈努力已在抗疫实践中得到不容置疑的证明”。

以开放共赢推动世界复苏

“在中国共产党百年华诞前夕，中国全面建成小康社会取得伟大历史性成就；到本世纪中叶，中国将成为社会主义现代化强国。我对此深信不疑。”维拉辛哈这样表达他的看法。

2021年，中国共产党百年华诞恰逢“十四五”规划开局之年。中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，不断提升开放合作水平，推进高质量共建“一带一路”，充分发挥超大规模的市场优势和内需潜力，以自身发展推动世界经济复苏，与各国分享更多中国红利。

埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德表示，中国提出“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，充分表明“中国共产党和中国政府坚持对外开放的决心”。中国将与世界分享其发展成就，这一点值得全球合作伙伴期待。

“一带一路”是中国与世界共同发展的重要纽带。海外分析人士认为，2021年，将有越来越多国家把目光投向这一开放的合作平台，寄望通过互联互通建设助力世界经济早日复苏。

巴基斯坦参议院前主席拉扎·拉巴尼说，共建“一带一路”倡议将继续促进世界经济发展，成为全世界的巨大机遇。英国共产党总书记罗伯特·格里菲思认为，世界多国已从中国日益增长的市场需求和直接投资中受益，共建“一带一路”将进一步推动世界经济增长。

2021年，也是中国加入世界贸易组织20周年。中国对外开放合作的大门越开越大，无疑将为世界提供更多市场机遇，为各国创造更多合作空间。

“开放共赢、计利天下。”这是津巴布韦中非经济文化交流研究中心研究员唐纳德·鲁沙布瓦对中国共产党政策理念的评价。他认为，中国经济保持稳定增长，对提振非中贸易、促进非洲国家工商业体系正常运转意义重大。

以担当行动应对全球挑战

2021年是中国恢复联合国合法席位50周年。当前，新冠疫情仍在全球蔓延，极端贫困、气候变化、生物多样性保护等全球性挑战依然严峻。国际社会期待中国继续践行多边主义理念，展现大国担当，同各方合力应对各种全球性挑战，推动建设更加公平合理的全球治理体系。

拉巴尼说，对于当今世界面临的最严重问题，没有合作就无法解决。中国共产党树立了历史性榜样，各国希望与中国开展合作，秉持人类命运共同体理念，共同面对全球性挑战。

今年，中国将作为东道国在昆明举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，国际社会期待以此为契机，凝聚更多共识，推动全球生物多样性保护等议程形成更大合力。古巴国家电视台国际问题专家阿内里塞·罗德里格斯评论说，中国共产党和中国政府为保护地球环境所作的努力日益得到各方认可。

中国在保护生态环境方面的努力让俄罗斯科学院远东研究所代所长马斯洛夫印象深刻。他期待中国在气候变化、海洋生态保护等方面对世界产生更多积极影响。

法国著名汉学家、前外交官魏柳南认为，中国在应对气候变化方面制定了切实目标，并取得巨大成功。在这一领域，法中、欧中的技术合作令人期待，这些合作将给各方带来积极成果。

推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体，这是中国共产党人着眼解决当今世界面临的现实问题、实现人类社会和平永续发展贡献的中国智慧、中国方案。俄罗斯联邦共产党中央委员会主席久加诺夫认为，中国提出的国际关系模式吸引力与日俱增，旨在推动各国人民为共同福祉而平等合作的人类命运共同体理念极具前景。

苏丹喀土穆政治科学研究所政治学教授阿卜杜·哈利克·马哈古卜表示，期待中国与包括苏丹在内的阿拉伯国家在联合国、世界卫生组织等多边框架下进一步协调配合，共同维护发展中国家利益和国际关系基本准则，促进全球化进程和全球治理体系向着更加公平、公正、合理方向发展。

胸怀千秋伟业，恰是百年风华。

站在新的历史起点，中国共产党与时代同行、与世界携手，将为建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界作出新的更大贡献。（参与记者：胡晓光、高兰、熊思浩、章建华、张修智、倪瑞捷、唐璐、吴丹妮、刘天、孙晓玲、马意翀、张玉亮、唐霁、林朝晖、杨臻）

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