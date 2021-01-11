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国务院新闻办公室 发布《新时代的中国国际发展合作》白皮书

2021年01月11日08:50 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京1月10日电  国务院新闻办公室10日发布《新时代的中国国际发展合作》白皮书。

白皮书全文约26000字，除前言、结束语外，共包括八个部分，分别为人类命运共同体理念引领新时代中国国际发展合作、新时代中国国际发展合作取得新进展、助力共建“一带一路”国际合作、推动落实联合国2030年可持续发展议程、携手应对全球人道主义挑战、支持发展中国家增强自主发展能力、加强国际交流与三方合作、中国国际发展合作展望。

白皮书说，新时代的中国国际发展合作，以推动构建人类命运共同体为引领，精神内涵更加丰富，目标方向更加清晰，行动实践更有活力。中国国际发展合作规模稳步增长，并更多向亚洲、非洲地区最不发达国家和“一带一路”发展中国家倾斜。

白皮书指出，共建“一带一路”倡议提出以来，中国根据有关国家发展需要，积极开展发展合作，在深化政策沟通、加快设施联通、推动贸易畅通、促进资金融通、增进民心相通上发挥作用，为各国发展培育空间、创造机遇，推动高质量共建“一带一路”。

白皮书说，中国通过支持其他发展中国家减贫事业，提升农业发展水平，促进教育公平，改善基础设施，推进工业化进程等，为推动落实联合国2030年可持续发展议程积极贡献力量。中国坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，向其他国家提供力所能及的支持，为应对重大挑战和完善全球治理体系贡献中国力量。

白皮书说，中国秉承授人以渔的理念，继续加大技术和人力资源开发合作等方面援助力度，不断丰富援助内容、创新援助方式，为发展中国家能力建设贡献中国经验和中国方案；积极与有关国际机构和双边援助方开展对话和交流，以开放务实的态度探讨并开展三方合作，为国际发展合作注入新动力。

白皮书指出，新冠肺炎疫情给世界各国人民的生命安全和健康福祉造成巨大威胁，给全球公共卫生安全带来重大挑战，落实联合国2030年可持续发展议程任重道远。展望未来，中国将继续以人类命运共同体理念为指引，以正确义利观为价值导向，在力所能及的范围内积极开展国际发展合作，为全球发展注入中国力量。

《 人民日报 》（ 2021年01月11日 04 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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