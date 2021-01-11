中非关系的本质特征是真诚友好、相互尊重、平等互利、共同发展，中非友好合作顺应历史潮流；在中非关系发展的每一个关键时期，双方都能登高望远，找到彼此合作新的契合点和增长点，推动中非关系实现新的跨越

中非关系为什么能够经受风云考验，历久弥坚，始终保持旺盛生命力？答案颇具启示意义——中非关系的本质特征是真诚友好、相互尊重、平等互利、共同发展，中非友好合作顺应历史潮流；在中非关系发展的每一个关键时期，双方都能登高望远，找到彼此合作新的契合点和增长点，推动中非关系实现新的跨越。进入新时代，习近平主席提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，亲自推动构建更加紧密的中非命运共同体，亲力亲为开展对非元首外交，引领中非关系跑出亮丽的“加速度”。在国际形势不稳定性不确定性增加的背景下，中非携手捍卫多边主义，反对单边主义和保护主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。恰如莫桑比克前总统希萨诺所指出，非中双方的发展目标高度契合，有助于完善全球体系、加强全球治理，为所有希望实现繁荣发展的国家提供公平的平台。

极不平凡的2020年见证，面对新冠肺炎疫情严峻挑战，中非相互声援、并肩战斗，树起国际抗疫合作新标杆，带动中非关系实现新提升。50多位非洲国家领导人或致电或发表声明，向中国表达慰问和送来宝贵支持；中国率先驰援非洲，向非洲15个国家派遣抗疫医疗专家组，提前开工建设非洲疾控中心总部，郑重承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后愿率先惠及非洲国家。习近平主席主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话，指明了疫情形势下中非抗疫及务实合作的前行路径，擘画了中非关系发展的未来方向。中方同非方一道积极落实中非团结抗疫特别峰会成果，造福中非和世界各国人民。世界卫生组织总干事谭德塞评价，中非之间的深度合作展示了战胜疫情所需的全球团结和领导力。

中非从来都是命运共同体，加强中非友好合作是中国外交坚定不移的选择。连续31年，中国外交部长每年首次出访都选择非洲。中方这一行动，体现出中国对非洲的高度重视，体现出中国与非洲兄弟之间牢不可破的友谊，体现出中国对非洲各国发展振兴的坚定支持。

这一次，中国与尼日利亚签署关于建立中尼政府间委员会的谅解备忘录，中国与刚果（金）、博茨瓦纳分别签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录……中非双方政治互信进一步巩固，传统友谊进一步升华，合作前景进一步拓展。

抗疫情、稳经济、保民生，是中非双方当前面临的重任；加强合作、共促发展，是中非双方共同的愿望。中国连续十几年成为非洲第一大贸易伙伴，连续多年对非洲经济增长贡献率超过20%，46个非洲国家与非盟同中国签署共建“一带一路”合作文件。中非继续推进落实2018年中非合作论坛北京峰会成果，积极推动发展战略对接和高质量共建“一带一路”，有利于增强非洲经济复苏发展的韧性。中方支持非洲大陆自由贸易区建设，支持非洲加强互联互通和保障产业链供应链建设，同非方拓展数字经济、智慧城市、清洁能源、5G等新业态合作，有助于推动非洲经济转型升级。

潮起宜踏浪，风正可扬帆。2020年，中非双方庆祝中非合作论坛成立20周年；2021年，中非双方将以召开新一届中非合作论坛会议为契机，进一步实现中非合作提质升级。可以肯定，双方致力于推动后疫情时期中非合作朝着更高质量、更加惠及民生的方向发展，一定能在构建更加紧密的中非命运共同体的征程中不断创造新的辉煌。

《 人民日报 》（ 2021年01月11日 03 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)