人民网努尔苏丹1月10日电 （记者周翰博）据比什凯克消息，当地时间10日上午8时，吉尔吉斯斯坦总统选举投票正式开始。

根据吉尔吉斯斯坦中央选举委员会发布的信息，共有17位候选人参加本次大选。吉登记选民人数超过356万。本次选举共开设了2474个境内投票站和48个境外投票站。在中国的吉尔吉斯斯坦选民可前往位于北京的吉驻华大使馆和驻广州总领馆投票。

据悉，本次选举是吉尔吉斯斯坦第5次总统选举。根据该国宪法，总统任期为6年，不得连任。如果总统无法履行职责，必须在3个月内举行提前选举。因为对2020年10月4日举行的议会选举结果不满，吉多个落选政党的代表在首都比什凯克举行抗议集会，并与警方发生冲突。10月6日，吉中央选举委员会宣布议会选举结果无效。15日，时任总统热恩别科夫发表讲话，宣布辞去总统职务。热恩别科夫于2017年当选吉总统，任期本应至2023年结束。

据当地媒体报道，本次总统选举与重新确定国家政体的全民公决同时举行。选民在投票站将获得两张选票，一张为白色的总统大选选票，上面是17位候选人的名单；另一张为蓝色的全民公决选票，内容包括：总统制、议会制、都反对三个选项。全民公决结果将在选民投票率不低于30%，且选项得票率超过50%的条件下生效。

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