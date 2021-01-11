人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

吉尔吉斯斯坦提前举行总统选举

2021年01月11日08:45 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网努尔苏丹1月10日电 （记者周翰博）据比什凯克消息，当地时间10日上午8时，吉尔吉斯斯坦总统选举投票正式开始。

根据吉尔吉斯斯坦中央选举委员会发布的信息，共有17位候选人参加本次大选。吉登记选民人数超过356万。本次选举共开设了2474个境内投票站和48个境外投票站。在中国的吉尔吉斯斯坦选民可前往位于北京的吉驻华大使馆和驻广州总领馆投票。

据悉，本次选举是吉尔吉斯斯坦第5次总统选举。根据该国宪法，总统任期为6年，不得连任。如果总统无法履行职责，必须在3个月内举行提前选举。因为对2020年10月4日举行的议会选举结果不满，吉多个落选政党的代表在首都比什凯克举行抗议集会，并与警方发生冲突。10月6日，吉中央选举委员会宣布议会选举结果无效。15日，时任总统热恩别科夫发表讲话，宣布辞去总统职务。热恩别科夫于2017年当选吉总统，任期本应至2023年结束。

据当地媒体报道，本次总统选举与重新确定国家政体的全民公决同时举行。选民在投票站将获得两张选票，一张为白色的总统大选选票，上面是17位候选人的名单；另一张为蓝色的全民公决选票，内容包括：总统制、议会制、都反对三个选项。全民公决结果将在选民投票率不低于30%，且选项得票率超过50%的条件下生效。

(责编：于洋、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved