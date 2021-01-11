本报记者 贾平凡

图为一月六日，在北京市海淀区中关村街道临时集中接种点，医务人员准备为市民接种新冠疫苗。新华社记者 卢 烨摄

伴随着中国新冠疫苗在国内外推广使用，中国疫苗的安全性和有效性日益得到多国卫生部门和专业人士认可。越来越多的国家和地区选择接种中国新冠疫苗。据新加坡《联合早报》报道，1月13日，印度尼西亚将开始在全国34个省接种中国科兴公司研发的新冠疫苗，总统佐科当日将率先接种。自去年12月以来，阿联酋、巴林、摩洛哥、巴基斯坦、土耳其、阿根廷、埃及、巴西、泰国、墨西哥、秘鲁等全球10多个国家已与中国签署新冠疫苗订购协议。

自中国的首个新冠疫苗附条件获批上市以来，中国政府坚定履行承诺，高度重视疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的全球公共产品。在疫情阴霾的笼罩之下，中国疫苗像一缕阳光，为全球抗疫注入信心和希望。

“掀起订购中国新冠疫苗热潮”

“在按要求填写个人健康状况和过敏症的电子表格后，人们乘坐大巴进入位于某公园内的临时疫苗接种中心。一些人戴着两层医用外科口罩。电视画面显示，人们在一些医院和社区卫生中心外排起长队，阅读知情同意书并在注射疫苗前测量体温。体育馆和空旷工厂也被用作接种点。”这是新加坡《海峡时报》报道中描述的1月4日人们在北京接种新冠疫苗的场面。

2020年12月30日，中国国家药监局批准国药集团新冠疫苗附条件上市。这是中国首个正式获批上市并对重点人群接种的新冠疫苗，引发外媒广泛关注。

美国有线电视新闻网（CNN）称，中国批准疫苗上市并开始接种，将为该疫苗在中国和全球范围内的大规模推广铺平道路。

美国《华盛顿邮报》1月4日刊文称，中国已启动一场全国性的新冠疫苗接种行动，在2月春节出行高峰前，将为5000万一线抗疫人员接种。9类享有优先接种权利的重点人群包括医疗卫生人员、交通运输人员、出国工作学习人员和社区工作者等。

近日，世界多国掀起“排队”订购和接种中国新冠疫苗的热潮。据法新社报道，埃及卫生与人口部部长哈拉·扎耶德1月2日称，埃及正式批准在埃紧急使用中国国药集团新冠灭活疫苗。来自中国的第一批疫苗已于2020年12月到位，第二批将在今年1月的第二、第三周相继到达。埃及计划从中国订购4000万剂疫苗，双方已于2020年12月31日签署《中埃关于新冠疫苗合作意向书》。

据英国《金融时报》报道，中国国药控股研发的新冠疫苗2020年12月初获得阿联酋官方正式注册，目前阿联酋政府已将疫苗接种范围扩大至全国所有成年人群。美国《华尔街日报》报道称，这是阿联酋政府对中国疫苗安全性和有效性的重大信任投票。

墨西哥当地媒体报道，2020年12月10日，墨西哥与中国康希诺公司签署新冠疫苗预购协议，决定购买3500万剂由该公司研发的新冠疫苗。

“安全性有效性得到科学认证”

“中国的疫苗不需要超低温储存，给居住在偏远地区的人们带来希望。”墨西哥总统洛佩斯一语道出对中国疫苗投出信任票的原因。他还表示：“康希诺疫苗在中国已经投入使用较长时间，效果良好。”

安全性和有效性是中国新冠疫苗圈粉世界的首要原因。自2020年7月以来，中国多个新冠疫苗陆续在海外多国开展三期临床试验，药效全球有目共睹。

据新加坡《海峡时报》1月3日报道，印尼卫生部负责疫苗的发言人西蒂·纳迪亚·塔米兹表示，中国科兴公司的疫苗在土耳其和巴西的临床试验取得了“相当好的”效果，正在进行的印尼临床试验第三阶段结果也是如此。

路透社报道称，土耳其方面的试验数据显示，中国新冠疫苗有效性达到91.25%。

据《今日埃及人》报道，埃及卫生与人口部部长哈拉·扎耶德说，中国国药集团的疫苗在埃及开展三期临床试验进展顺利，安全性和有效性得到科学认证。

容易储藏和方便运输是中国新冠疫苗的独特优势。

埃及医生联合会秘书长乌萨马·阿卜杜勒-哈伊说，部分国家研发的新型核酸疫苗须在零下70摄氏度条件下保存，一些疫苗还要在生产后一至两周内使用。这意味着疫苗的生产、运输和储存都面临不少实际困难，一些国家尚无能力应对这些问题。因此，中国研制生产的新冠疫苗更适合埃及使用，建议埃及的医护人员尽快接种。

据美国《财富》杂志网站报道，美国对外关系委员会全球卫生高级研究员黄严忠表示，辉瑞和摩德纳疫苗的运输分销限制，将会是全球新冠疫苗供应的一个空缺，中国新冠疫苗可能会填补这个空缺。中国的候选疫苗将对中低收入国家极具吸引力，尤其是那些无力负担或没有能力维持冷链配送疫苗的国家。

据《华尔街日报》报道，当发达国家从西方制药商那里全力购买疫苗时，其他国家则把希望寄托在中国身上。科兴控股的疫苗可在普通冰箱中保存，使得该疫苗更易于在欠发达地区运输并存储。

“为全球抗疫提供强有力保障”

2020年12月29日，来自欧洲、亚洲、拉丁美洲国家的驻华使节及国际组织代表参观国药集团中国生物北京生物制品研究所，了解中国新冠疫苗研制最新成果。参观者纷纷表示，这样的走访，让世界看到了中国为全球打赢新冠肺炎这场战役提供的强有力保障。

马来西亚驻华大使拉惹·拿督·努西尔万表示，中国多款疫苗研发取得巨大进展，这给全球共同抗击疫情传递了积极信号。今天我们也了解到，中国有制造相当产量疫苗的能力。这对于世界来说是一个巨大的贡献。

2020年10月，中国加入了“新冠肺炎疫苗实施计划”。各国使节及国际组织代表认为，中国正在以实际行动促进疫苗公平分配，履行将新冠疫苗作为全球公共产品的承诺。

斯里兰卡驻华公使尤格纳丹表示，中方将疫苗作为全球公共产品的承诺，让每个人都能够获得疫苗，尤其是对于急需疫苗的发展中国家。斯里兰卡从中国身上学到了很多的经验，我们正在积极和中国政府与科研机构就疫苗领域进行沟通。

挪威王国驻华大使馆参赞马格纳斯·朱勒姆表示，中国的承诺展现了作为大国的责任担当。了解了中国研发疫苗的速度及其对生产的高标准要求后，挪威也正在同中国展开在疫苗领域的密切合作。

《日本时报》报道称，中国疫苗获批接种表明，中国在开发新冠疫苗的全球竞赛中取得了进展。许多发展中国家正在密切关注中国疫苗的有效性和安全性数据，因为它们很难获得西方制药商的疫苗，因此正在从中国和俄罗斯寻找替代品。

西班牙埃菲社援引中国问题专家胡利奥·里奥斯认为：“目前来看，中国是最早掌握新冠疫苗的国家之一。这表明其科研能力正在呈指数级增长，使其可以比肩世界上技术最先进的国家。”他表示，中国把新冠疫苗作为全球公共产品供给世界，充分展现其开展国际合作的立场，将提升其在许多国家心目中的地位。面对发达国家的消极表现，这些国家将对中国的积极努力印象深刻。

(责编：艾雯、刘叶婷)