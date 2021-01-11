人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

吉尔吉斯斯坦中选委：扎帕罗夫在总统选举中大幅领先

2021年01月11日08:41 | 来源：新华网
小字号

新华社比什凯克1月10日电（记者关建武 努尔然）吉尔吉斯斯坦10日举行总统选举，并就国家政体进行全民公投。吉中央选举委员会在投票结束后表示，初步数据显示，扎帕罗夫在总统选举中大幅领先，超过81%的投票选民支持总统制。

吉中央选举委员会主席沙伊尔达别科娃当天在新闻发布会上说，根据90%以上自动计票箱的初步计票结果，扎帕罗夫在总统选举中获得约80%的选票；超过81%的投票选民支持总统制，支持议会制的人占11%，超过4.4%的人对这两种政体均不支持。此次总统选举和全民公投的投票率分别超过36%和35%。

沙伊尔达别科娃表示，总统选举和全民公投的正式结果将在投票日结束20天内、完成人工计票后公布。

2020年10月4日，吉尔吉斯斯坦举行议会选举。多个落选政党对初步选举结果表示不满，举行抗议集会并与警方发生冲突。吉中选委当月6日宣布议会选举结果无效，时任总统热恩别科夫15日辞职，总理扎帕罗夫代行总统权力。当月24日，吉中选委决定于2021年1月10日举行总统选举。扎帕罗夫随后宣布辞去代总统职务，同时暂停行使总理权力，以普通公民身份参加总统选举。

吉尔吉斯斯坦曾于2010年6月举行全民公投并通过新宪法，国家政体由总统制过渡到议会制。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved