新华社比什凯克1月10日电（记者关建武 努尔然）吉尔吉斯斯坦10日举行总统选举，并就国家政体进行全民公投。吉中央选举委员会在投票结束后表示，初步数据显示，扎帕罗夫在总统选举中大幅领先，超过81%的投票选民支持总统制。

吉中央选举委员会主席沙伊尔达别科娃当天在新闻发布会上说，根据90%以上自动计票箱的初步计票结果，扎帕罗夫在总统选举中获得约80%的选票；超过81%的投票选民支持总统制，支持议会制的人占11%，超过4.4%的人对这两种政体均不支持。此次总统选举和全民公投的投票率分别超过36%和35%。

沙伊尔达别科娃表示，总统选举和全民公投的正式结果将在投票日结束20天内、完成人工计票后公布。

2020年10月4日，吉尔吉斯斯坦举行议会选举。多个落选政党对初步选举结果表示不满，举行抗议集会并与警方发生冲突。吉中选委当月6日宣布议会选举结果无效，时任总统热恩别科夫15日辞职，总理扎帕罗夫代行总统权力。当月24日，吉中选委决定于2021年1月10日举行总统选举。扎帕罗夫随后宣布辞去代总统职务，同时暂停行使总理权力，以普通公民身份参加总统选举。

吉尔吉斯斯坦曾于2010年6月举行全民公投并通过新宪法，国家政体由总统制过渡到议会制。

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