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韩外交部高官赴伊朗谈释放遭扣油轮

2021年01月11日08:34 | 来源：新华网
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韩国外交部第一次官（副部长）崔钟建10日从韩国首都首尔出发前往伊朗，寻求伊朗方面尽快释放扣押的韩国油轮和船员。

伊方指认韩方油轮污染海洋环境，韩国媒体认为扣船关联韩方冻结伊朗在韩资产。

韩国外交部官员说，崔钟建10日从仁川国际机场出发，经由卡塔尔飞往伊朗。他预计将会晤伊朗外交部副部长和其他外交部高级官员。一个韩国政府代表团已于7日飞赴伊朗首都德黑兰。

伊朗伊斯兰革命卫队4日以“韩国化学”号油轮“多次违反海洋环境相关法律条例”为由，把这艘油轮及20名船员扣留在伊朗南部阿巴斯港。船员中有5名韩国人。

韩国驻伊朗大使馆6日确认，20名船员安全健康。崔钟建10日在仁川国际机场告诉媒体记者：“得知船员安全我稍微松了口气，但形势严峻……我们希望与伊朗主要官员深入对话，不管是领事议题还是韩国与伊朗的其他主要议题。”

韩联社报道，韩方油轮遭扣恰逢韩国与伊朗因资产冻结一事关系紧张。受美国追加对伊朗制裁影响，韩国两家银行2019年9月起冻结大约70亿美元伊朗资产。

伊朗多次要求韩方解冻上述资产。一名不愿公开姓名的外交界人士告诉韩联社记者，伊方想用这笔资产购买药品、医疗设备和新冠疫苗。

崔钟建先前告诉韩国国会议员，韩方打算把冻结资产与扣押油轮两项议题分开谈。他10日说：“这是个好机会，以便再次明确伊朗政府想要什么，区分就这件事哪些是我们能做的，哪些是不能做的，哪些是需要与美国磋商的。”

发布扣押韩国油轮消息同一天，伊朗宣布开始把浓缩铀丰度提高至20%。伊朗方面9日说，依据伊朗议会去年12月通过的法案，如果今年2月21日前对伊制裁不见松动，伊朗将驱逐国际原子能机构核查人员。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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