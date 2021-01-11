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新冠确诊病例超2200万 美国多地医疗机构承压

2021年01月11日08:32 | 来源：新华网
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美国约翰斯·霍普金斯大学9日发布的新冠疫情统计数据显示，截至美国东部时间9日晚，美国累计确诊病例超过2200万例，累计死亡病例超过37万例。

美国有线电视新闻网援引该大学数据报道，美国2021年头9天新增确诊病例超过200万例，新增死亡病例超过2.6万例。截至8日的一周内，美国日均新增确诊病例24.72万例，再创新高，是2020年夏季峰值的3.7倍；日均新增死亡病例2982例，同样刷新纪录。本月7日，美国报告单日新增死亡病例超过4000例，为疫情暴发以来新高。

本月9日，全美住院新冠患者总数达130777人，为疫情暴发以来第五高。前一天数据为131889人，为疫情暴发以来第三高。

在累计确诊病例最多的加利福尼亚州，住院人数不断攀升，一些医疗机构面临人手短缺。

截至9日晚，加州累计确诊病例超过267万例，累计死亡病例超过2.9万例。加州卫生部门当天报告新增死亡病例695例，为疫情以来最高。当天，加州重症监护患者数超过4900人，一些医院的太平间放满遗体。

加州官员说，加州已向有需要的医院和地方政府送去88辆冷藏拖车，用于暂时安置遗体。

加州人口最多的洛杉矶县8日报告新增318例死亡病例，创单日新增死亡病例最高纪录。洛杉矶县表示，随着可使用的重症监护床位不断减少，将安排人员更好地配置现有医疗资源，收治病患。美国媒体报道，一些救护车送来的病患无法得到及时收治，只能在医院外等待。

鉴于圣诞和新年假期刚过，医疗人员说，人们通常在感染病毒两三周后出现需要就医的症状，今后一周形势不容乐观。

得克萨斯州确诊病例超过190万例，仅次于加利福尼亚州，累计死亡病例接近3万例。得州9日住院新冠患者接近1.4万，连续13天刷新纪录。

得州首府奥斯汀准备开放奥斯汀会议中心接收新冠患者。卫生部门官员预计，奥斯汀医疗设施将很快满负荷。另外，美国有线电视新闻网报道，达拉斯县6日仅剩13个成人重症监护床位。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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