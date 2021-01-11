人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

西班牙暴风雪天气致4人死亡

2021年01月11日08:30 | 来源：新华网
小字号

新华社马德里1月10日电（谢宇智）西班牙内政大臣马拉斯卡10日说，风暴“菲洛梅娜”带来的暴雪和寒冷天气造成西班牙4人死亡。

马拉斯卡当天在新闻发布会上说，风暴“菲洛梅娜”已造成西班牙4人死亡。在受影响最为严重的中部和东部，部分地区积雪厚度接近50厘米；许多树木被积雪压倒，一些道路被阻断；大量运输车滞留在公路上。

西班牙大部分地区10日停止降雪。内政部发布的数据显示，目前仍有171条公路被封闭，政府准备派车辆帮助运输药品、食品和新冠疫苗。首都马德里所在的马德里自治区、卡斯蒂利亚—拉曼查自治区和阿拉贡自治区宣布学校11日和12日停课。

西班牙交通大臣阿瓦洛斯表示，9日交通陷入瘫痪的马德里已于10日恢复部分长途铁路运输服务，马德里阿道弗·苏亚雷斯-巴拉哈斯国际机场10日下午将逐步恢复运营。

马德里交通部门表示，马德里地铁10日晚将通宵开放，以保证必要的公共交通。一些近郊火车线路将逐渐恢复，但市政公交车仍处于停运状态。

据西班牙国家气象局10日预报，西班牙多地近日将迎来极寒天气，一些地区气温将降至零下10摄氏度以下。马拉斯卡提醒寒潮可能带来前所未有的低温，呼吁民众保持谨慎和耐心，尽量避免不必要的出行。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved