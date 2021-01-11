新华社联合国1月10日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯10日在纪念联合国大会第一次会议75周年的视频会议上发表讲话，呼吁通过新型多边主义解决全球挑战，并着力减少不平等和不公正。

古特雷斯说，联合国大会集中会员国就最重要的问题举行辩论，见证了许多历史性时刻。联合国成立以来的这一时期是世界有记录的历史上没有大国军事冲突的最长时段。在取得成就的同时，全球还面临对气候变化应对严重不足、常规战争越来越难以化解、地缘政治紧张局势升级、核扩散和核对抗的威胁重新出现、不平等现象增多、饥饿加剧等一系列挑战。

古特雷斯表示，在这个相互关联的世界，需要一个网络化的多边主义，以便全球和区域组织相互交流，共同努力实现共同目标。他呼吁通过网络化和包容性的多边主义解决全球挑战，并通过国际层面的“全球新政”和国家层面的“新社会契约”减少不平等和不公正。

古特雷斯说，新冠疫情是人类的灾难，但也能够成为人类的新机遇。在从疫情中恢复的过程中，应以气候变化《巴黎协定》和联合国2030年可持续发展议程为蓝图，强化疫后的社会和经济基础。

联合国大会第一次会议1946年1月10日在伦敦召开。英国政府10日举行视频纪念活动，庆祝联大首次会议75周年。

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