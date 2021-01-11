印度尼西亚警方10日说，印尼搜救人员已打捞起印尼三佛齐航空公司失事客机部分遇难者遗体，并将其运往印尼国家警察医院接受尸检化验。

雅加达警察局卫生部门负责人奥马尔当日通过电视直播，呼吁失事客机乘客家属尽快前往印尼国家警察医院，提交能够协助辨认遇难者身份的信息和物品。

印尼国家搜救局联合印尼交通部、印尼军方和印尼国家交通安全委员会正在事发海域展开救援行动。印尼国家搜救局官员说，搜救人员在雅加达千岛群岛区域的拉基岛附近海域打捞起疑似遇难者的衣物和飞机残骸。

1月10日，搜救船只在印度尼西亚雅加达千岛群岛区域的海域展开搜索。新华社发（维里摄）

印尼国民军总司令哈迪对当地媒体表示，印尼海军已捕捉到疑似失事客机发出的信号，目前潜水员正下水确认。

另据印尼媒体报道，事发海域天气恶劣，给搜救行动带来困难。印尼气象、气候和地球物理局预计千岛群岛区域10日有降雨和大风天气。

当地时间9日14时36分，印尼三佛齐航空公司这架载有62人的客机从雅加达国际机场起飞，前往西加里曼丹省首府坤甸，14时40分左右与地面失去联系，之后被发现坠毁在雅加达千岛群岛区域海域。

1月9日，乘客亲属离开雅加达苏加诺—哈达国际机场的三佛齐航空公司客机坠毁事故应急中心。新华社发（阿贡摄）

据中国驻印尼大使馆消息，印尼方表示经初步核实机上没有非印尼籍乘客。

三佛齐航空公司总部位于印尼雅加达，主要营运国内航线及少量国际航线。据了解，这架失事客机为波音737-500，于1994年5月试飞，加入三佛齐航空机队8年。

1月9日，在印度尼西亚首都雅加达苏加诺－哈达国际机场，工作人员经过一块写有“三佛齐航空公司客机坠毁事故应急中心”字样的显示屏。新华社发（阿贡摄）

美国波音公司发言人说，波音将密切跟踪印尼三佛齐航空公司客机的情况，将收集更多信息。

暂时没有线索表明客机失事原因。印尼安全部门预期立即启动调查。由于客机在美国设计和制造，美国国家运输安全委员会将“自动”参与。（记者：余谦梁、郑世波、包雪琳；编辑：赵菁菁、王晓梅、唐志强、孙浩）

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