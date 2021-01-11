在泰国曼谷的一条运河上，交通船穿梭往来。

新华社发

米兰大运河畔游客众多。

资料图片

一艘货运船舶停靠在根特—泰尔讷曾运河沿线码头。

本报记者 张朋辉摄

阿姆斯特丹运河区一景。

本报记者 方莹馨摄

从畅通物流到防洪泄洪，从便利市民出行到塑造城市景观，运河与城市相伴而生，为城市发展提供更多空间和机遇，也为城市转型注入新的活力。世界各地的运河城市不断探索如何更好保护、利用运河，让运河继续滋养城市和人民

荷兰阿姆斯特丹

在流动中保存城市记忆

本报驻比利时记者 方莹馨

荷兰首都阿姆斯特丹是一座典型的水城。这里河网密布，河道纵横，共有165条运河、超过1500座桥梁，运河网总长度约100公里。完整的城市水路塑造了独特的城市景观。在数百年的岁月里，运河融入城市的建设与发展，城市维系运河的繁华与生机，水与城相互成就，实现共存发展。

阿姆斯特丹庞大的运河网络始于城市建设初期的有序规划。17世纪初，面对城市人口的迅速增长和战争危机，当时的管理者启动一项城市扩张规划，通过开挖运河来排干沼泽地的积水，并填平中间空地来扩大城市空间。随着荷兰海上贸易的蓬勃发展，城市不断扩张，运河数量不断增加，并融入城市的规划布局，成为带动港口繁荣和商业兴旺的重要水运通道。

18世纪末19世纪初，公路、铁路等交通运输方式不断发展，运河的航运价值逐渐降低。随着城市人口的迅速增长，运河边的仓库被改建为住宅，运河则成为民众娱乐休闲的空间，带动了城市文化旅游业的兴起。

在阿姆斯特丹市中心，由4条主要运河构成的同心圆型运河区是17世纪城市扩张的杰作，2010年被列入世界文化遗产名录，如今是当地著名景点之一。运河上，载有游客的船只来来往往，沿岸的博物馆、商业街、名人故居等景点亦是人头攒动。

作为海港城市，阿姆斯特丹的城市规划与水利工程建设紧密相关。由于低于海平面，阿姆斯特丹一直面临巨大的防洪防涝压力。四通八达的运河，有效地对主河道进行分流疏通，减少洪涝灾害对城市发展的影响。荷兰三角洲研究院城市环境专家罗洛夫·斯图曼介绍说，运河是城市进行水管理的重要工具，可以发挥防洪、排水的功能，还可以减缓地面下沉的速度。国际古迹遗址理事会认为，在阿姆斯特丹，由运河、船闸和堤坝组成的网络是一个系统的水管理工程，城市水务部门长期以来通过加固堤坝和闸门、监测河流水位水质、采取科学的废水处理方式，实现了水利工程管理系统良性运转。

运河与城市生活密不可分，在给居民带来便利的同时，也面临水资源污染的挑战。近年来，市政府发起清洁运河行动，包括禁止船屋向河中排放生活污水、派出垃圾收集船打捞河底垃圾等。同时，阿姆斯特丹也致力于实现市内电动船的普及，市政府发言人沃特·科伊宁介绍说，目前全市550艘商用游船中，75%已经实现零排放，政府承诺到2021年沿运河安装100个船用充电站，并推动柴油船改装成电动船。

据国际古迹遗址理事会介绍，荷兰政府和阿姆斯特丹市政府从上世纪初开始对运河区历史古迹和文化遗产进行保护，先后出台《文化遗产法》《纪念物和历史建筑法案》《空间规划法》《港口和水路细则》等多项法律法规。而对运河区的系统保护则始于1999年，政府划定城市保护区，近4000栋历史建筑受到政府保护，并在保护区外围设立缓冲区，以保护周边古迹，确保城市记忆在运河的流动中保存下去。

（本报布鲁塞尔电）

泰国曼谷

航运交通和环保协调统一

本报驻泰国记者 赵益普

当清晨第一缕阳光洒在河面，飞快行驶的轮渡会打破水流的宁静，泰国首都曼谷繁忙的一天开始了。河渠纵横、舟楫穿梭，便捷的运河运输网络为城市发展提供助力，古老的运河也在焕发新的生机与活力。

曼谷建城之初，在原有众多天然河道的基础上，挖掘、修建了大大小小几十条运河。至19世纪末，水网密布的曼谷发展出长达数百公里水道的大型运河网络。城市布局受运河因素影响，大多数老建筑、寺庙、市场等均建在运河沿岸。长期以来，运河网络为民众提供了便捷的水上交通，衍生出近百个水上市场，在满足民众日常生活需要的同时，成为泰国文化的重要组成部分。

近20年来，随着公路、铁路等基础设施建设的发展，运河的重要性逐渐下降，一些运河支流被填埋以修建公路。然而，运河的航运功能一直没有消失，直至今日，运河上的公共轮渡仍然是许多曼谷市民出行的重要交通工具。

东西向的空盛桑运河横穿曼谷市区，是曼谷最繁忙的运河之一。在其72公里长的河道内，有18公里的轮渡河道依然承担着重要的交通运输任务，沿线码头多达30个。位于市中心的水门市场码头是空盛桑运河东线与西线轮渡的中转站，且可以就近换乘天铁，因此这个码头经常有乘客排起长队。据了解，空盛桑运河上有约100艘40至50个席位的轮渡，每天搭乘轮渡的乘客多达6万人次。乘客攀查拉说，自己基本上每天都选择乘船从曼谷东郊来到水门市场码头，然后步行上班，“路面交通拥堵，天铁价格则比较高，还是轮渡既方便又实惠”。

为更好保护和利用市内河道，泰国政府致力于将航运交通和绿色环保协调统一起来，以促进运河轮渡的可持续发展。2020年11月，泰国第一条电动轮渡在曼谷空帕敦坤卡盛护城河上启航。该电动轮渡运行线路是泰国首条完全环境友好型交通线路，7艘电动轮渡全部采用玻璃钢为制作材料，每艘船上装有12块太阳能电池板，用于船只照明及备用发电。

旅游业在泰国经济中占有重要地位，以运河为主题的旅游产品颇受欢迎。2020年11月，经过改造治理后的曼谷翁昂运河焕然一新，长约6.4公里的运河两岸支起了夜市小摊，还推出夜晚划船游河等项目，吸引了众多民众前来参观游览。曼谷市政府发言人蓬萨功表示，疫情防控期间，轮渡数量减少，将运河沿岸开发打造为观光游览胜地，可给市民提供一个欣赏夜景、休闲运动的去处。

运河的改造治理深受沿岸居民的欢迎。50多岁的西通在翁昂运河畔经营着一家厨具店，“原来从二楼往外看，只能看到河道旁锈迹斑斑的铁皮屋顶。现在运河变得漂亮多了，我每天都沿着运河散步。”

（本报曼谷电）

比利时根特

提升运输能力推动产业升级

本报驻比利时记者 张朋辉

在比利时根特市北部，有一条宽约200米的水道——根特—泰尔讷曾运河。运河同流经根特的利斯河、斯海尔德河相连，串联起城区水路网，也给位于比利时腹地的根特提供了一条出海通道。从带动产业集聚到打造城市景观，运河融入根特的城市发展与生活中。

这条运河因连接比利时根特和荷兰泰尔讷曾而得名，全长约30公里，码头线总长10多公里，70多个泊位自北向南交替排开，蔚为壮观。依托运河带来的航运便利，根特港一度成为比利时第三大港，年吞吐量超过7000万吨。运河两岸聚集着大批工厂，根特也因此成为比利时最大的制造业聚集地之一。

自中世纪以来，根特就是欧洲大陆的重要城市，也是欧洲大陆最早开始工业化的城市之一。根特—泰尔讷曾运河开凿于1824年至1827年，初衷就是为了满足当时根特纺织业快速发展带来的航运需求。运河最初只有25米宽，最大可通行10米宽、吃水深度4.4米的货船。在1885年、1910年、1968年经过3次大规模改造、疏浚后，如今比利时境内的运河宽度达到200米，可接卸吃水深度不超过12.5米的9.2万吨以下船舶。

运河与内河、铁路等一起，将根特与比利时、德国和法国的主要城市连接起来。得益于良好的运输条件，根特运河区聚集了钢铁、汽车制造、石油化工等诸多优势企业。其中，沃尔沃汽车公司根特工厂年产汽车超过20万辆，安塞乐米塔尔集团根特工厂年产钢铁约500万吨。近年来，伴随着新兴产业不断出现，根特成为欧洲最大的生物能源产业基地，环保、电子商务产业也迅速发展。根特运河区产业不断变迁，但其发展都紧紧围绕运河的运输优势展开。

鉴于该地区运输需求不断增长，欧盟还计划在根特与泰尔讷曾之间修建、扩建铁路。同时，为进一步提升运河通行能力，比利时与荷兰正在对运河及入海口船闸进行改造。预计到2023年，运河可通行最大366米长、49米宽、吃水15米的大型货轮。

在提供运输便利之外，运河也作为城市文化和形象的一部分，为当地居民和游客提供更丰富的体验。近年来，比利时联邦政府和根特市政府加大投入，进一步提升运河水质，通过发展运河旅游、发放垂钓证书等措施，将运河打造成具有综合价值的城市景观。根特老城区被打造成富有中世纪风情的水城，成为该市重点推介的旅游名片。为加强民众对运河历史的了解，当地在根特老城区中心建立了运河与港口陈列展。如今，乘船游览运河港口、体验运河文化已经成为根特热门旅游项目，吸引了大量游客。

（本报布鲁塞尔电）

意大利米兰

时尚创意产业蓬勃兴起

本报驻意大利记者 叶 琦

在时尚之都米兰，从米兰大教堂出发，沿古街石巷南行，穿过提契斯门后就能看到缓缓流淌的米兰大运河。运河边古建老宅林立，还有几栋罗马时期的遗迹点缀其中。运河畔是米兰人热衷的休闲去处，沿街有不少美术馆、书店、餐厅等，吸引着来自各地的游客。

总长49.9公里的米兰大运河连接米兰城区与提契诺河，是伦巴第地区历史上最重要的水利工程之一。运河建于1177年，1209年修至米兰城区，最初只承担着灌溉和防御功能。1272年运河完成扩建疏通，实现通航。

15世纪，米兰对运河进行了重新规划并更新了水闸设计。此后，这条运河成为意大利境内一条繁忙的商业通道，纺织品、橄榄油、盐等商品都经此运输。凭借运河，内陆城市米兰的货物可顺水路运输至威尼斯，实现出海贸易。运河运输的兴旺带动了商业的集群化发展。纺织、冶炼、制造业等大小企业陆续出现在运河两岸，地区经济迅速发展。

进入20世纪后，伴随着铁路和公路运输的快速发展，米兰大运河逐渐无法满足货运需要，运河区域随之衰落。沿岸工厂接连外迁，厂房和仓库大量废弃。70年代末，米兰大运河不再行使货运功能。几乎是在同时，一些时尚成衣品牌纷纷选择在米兰举行时装秀，米兰走上时尚创意产业发展之路。运河区域原本被废弃的工厂，因其高挑的空间和独有的风格成为时尚产业发展的绝佳场所。许多艺术工作室进驻运河区域，各类时尚活动在这里举行，餐厅和酒吧等也陆续开张。感受到运河区域的巨大潜力，民间资本纷纷进入，时尚创意产业的蓬勃兴起，助推了运河区域复兴。

米兰市政府也在推动运河区域的更新发展过程中发挥了重要作用。运河区域的工厂和仓库属于工业用途，若通过行政手续变更，周期漫长且手续繁琐。“米兰城市规划部门将这些‘创意产业’定义为‘创意工业’，包括展厅、时尚艺术设计工作坊、展览和活动空间、设计酒店等，以使其满足工业用地的要求。”米兰市前市长朱利亚诺·皮萨皮亚介绍。同时，市政府允许该区域内建造兼具办公和居住用途的创意办公场所等，这些措施进一步提升了运河区域的吸引力。

浓厚的艺术氛围、灵活的场地选择，越来越多的设计师和品牌企业汇聚于米兰大运河沿线。时尚创意产业发展与运河区域转型需求精准对接，推动运河区域时尚创意产业蓬勃发展，时尚之都米兰也拥有了一个新的时尚基地和潮流孵化区。毗邻米兰大运河的托尔托纳创意区，成为米兰设计周最著名的外围展区。

为了保护运河区域的历史和环境特色，米兰大运河畔的经营商户合作成立了“大运河协会”，依托运河区域的设计、美食、艺术、市场等资源，组织各类活动，吸引更多游客来体验感受时尚之都的运河美景和文化。“大运河是我们的家，这里孕育着米兰文化和市民们的珍贵记忆，我们肩负着保护运河区域的历史和环境特色的责任。”协会主席乔瓦尼·尼佐拉表示。

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2021年01月11日 17 版）

(责编：白宇)