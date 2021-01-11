据新华社日内瓦1月8日电 （记者刘曲）世界卫生组织8日宣布，其主导的COVAX全球新冠疫苗计划（新冠肺炎疫苗实施计划）已落实20亿剂疫苗合同，将于疫苗交付后立即分配给参与计划的各经济体。世卫组织同时呼吁疫苗生产商优先向该计划供应，并实现疫苗在全球公平分配。

世卫组织总干事谭德塞在当天的记者会上表示，随着20亿剂安全有效的新冠疫苗合同得以落实，再加上另外10亿剂疫苗的优先购买权，在大规模部署疫苗方面，“我们已经准备好了；COVAX已经准备好了；各国都已准备好了”。

谭德塞同时指出，新冠疫苗在高收入国家和中低收入国家间的公平分配正成为主要挑战。目前有42个国家正在推广新冠疫苗，其中36个是高收入国家，其余6个是中等收入国家。而低收入国家和大多数中等收入国家仍未开始接种。

谭德塞呼吁疫苗制造商通过全球新冠疫苗计划优先供应和推出疫苗，并敦促那些已订购了超过自身所需疫苗数量并控制全球疫苗供应的国家立即向该计划捐赠或发放疫苗。

《 人民日报 》（ 2021年01月11日 16 版）

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