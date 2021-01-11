本报北京1月10日电 1月4日至9日，国务委员兼外长王毅应邀访问了尼日利亚、刚果（金）、博茨瓦纳、坦桑尼亚和塞舌尔五国。结束访问之际，王毅接受了人民日报记者的采访。内容如下：

一、多年来，中国外长一直每年年初首访非洲。今年虽受新冠肺炎疫情影响，但仍然克服困难，坚持这一传统，请问是出于什么考虑？

王毅：1991年以来，中国外交一直坚持一个优良传统，那就是外长每年首访都要来到非洲，以此开启全年的对外交往。我们以这一实际行动，体现中国对非洲的高度重视，体现中国与非洲的传统友谊，体现中国对非洲发展振兴的坚定支持，体现中国永远站在发展中国家一边这一重要外交原则。这一做法已经坚持了30年，尽管今年有疫情阻拦，但我们初心不改，传承不变。非洲国家也期待中国朋友的到来。中非双方需要通过“面对面”沟通共克时艰、共促合作、共谋未来。

一路上，我们受到非洲朋友热烈欢迎，分别同五国领导人和外长进行会见会谈，就新形势下落实中非领导人重要共识，继承弘扬中非传统友谊，提升政治互信，携手抗击疫情、加快重大合作项目复工复产、推进共建“一带一路”，加强国际地区事务协调达成广泛共识，并签署了一系列合作协议，达到了深化友谊、增进互信、促进合作、凝聚共识的目的。

二、当前第二波疫情愈演愈烈，此访期间是否同非方讨论了团结抗疫问题？

王毅：新冠肺炎疫情是当前国际社会，也是中非双方面临的紧迫挑战。疫情发生以来，非洲国家给予中国坚定支持，我们铭记于心。中国也发起新中国成立以来最大规模人道主义救援行动，向非洲53个国家和非盟伸出援手。双方守望相助、不离不弃，传统友谊得到进一步升华。习近平主席倡议召开中非团结抗疫特别峰会，为携手战胜疫情提供了重要战略引领。

此访期间，中非双方就落实团结抗疫峰会成果深入交换意见。非洲国家高度评价中国率先控制疫情，率先复工复产，率先大规模向非方提供抗疫支持，对中非团结抗疫成果深表赞赏，对中非携手战胜疫情充满信心。塞舌尔总统等非洲国家领导人还表示将率先接种中国疫苗。

疫情终将过去，光明必定到来。当前，第二波疫情仍在全球蔓延，中非急需加强合作，坚定相互支持，直至彻底战胜疫情。中方将继续向非洲朋友提供紧缺抗疫物资，向有需要国家派遣医疗专家组，建成对口医院合作机制，推进抗疫经验交流，加快建设非洲疾控中心总部项目，同G20成员一道做好对非缓债工作。我们也将履行推动新冠疫苗成为全球公共产品的庄重承诺，愿同有需要的非洲国家开展疫苗合作，提高疫苗在非洲的可及性和可负担性。

疫情常态化形势下，维护经济运行、保障就业民生日显重要。中方在非洲的1100多个“一带一路”合作项目坚持运行，近10万名中国技术和工程人员坚守岗位。一批铁路、公路和电站项目克服疫情影响陆续复工开工，为当地经济社会发展作出重要贡献。我同非方领导人和外长一致认为，要科学统筹疫情防控和复工复产，努力恢复中非经贸往来水平，保障产业链供应链畅通，支持非洲国家稳经济、促就业、保民生。

三、面对当前复杂的世界形势，中非共建“一带一路”势头如何？非方有哪些新的期待？下一步有哪些合作思路？

王毅：非洲国家经济社会发展克服种种困难，总体保持稳定，展现出韧性和活力。同时，受疫情冲击，非洲国家面临的结构性问题有所突出，迫切希望加快经济转型，期待同中方加强共建“一带一路”，打破自身面临的基础设施、资金、人才瓶颈，提升自主发展能力。

此访期间，刚果（金）和博茨瓦纳分别同中方签署了共建“一带一路”谅解备忘录，两国成为非洲第四十五和四十六个参与“一带一路”合作的伙伴国。共建“一带一路”克服疫情影响和外部干扰，正在覆盖整个非洲大陆，必将迎来更加光明前景。

下一阶段，我们愿结合非洲国家期待，加强战略对接，凝聚合作共识，在以下四个重点方向推进中非共建“一带一路”合作。

一是聚焦基础设施建设，助力非洲互联互通。近年来，蒙内铁路、亚吉铁路等一大批“一带一路”合作项目相继建成，有力促进了沿线区域的产业发展和资源流通，中方将继续积极参与非洲交通、能源、通信等基础设施建设，为非洲经济增长持续注入动力。

二是支持非洲自贸区建设，培育中非大市场。中国市场是世界的市场，我们更愿同非洲兄弟分享中国发展的机遇，愿以中国构建新发展格局和非洲大陆自贸区启动为契机，扩大进口非洲优质产品，加强双方产业链供应链联通，推动中国非洲双循环相互促进，共同培育27亿人口的中非大市场。

三是优化产能投资布局，促进非洲工业化进程。我们愿鼓励中国企业增加对非投资，积极探索产业园区、经济特区、区域发展带合作，提升非洲工业化的聚集度和附加值，帮助非方尽快将资源优势更多转化为发展优势，助力非洲实现经济多元化，增强自主发展的内生动力。

四是加强科技创新合作，助力非洲跨越式发展。数字经济关乎人类未来，也是非洲国家普遍重视的发展方向。中方愿同非方分享数字经济技术和经验，支持非洲国家赶上第四次工业革命浪潮。中方也愿同非方共建绿色经济，践行绿色、低碳、循环、可持续的发展方式。

四、中非合作论坛已经走过20个年头，今年计划举行新一届论坛会议，请问您在此访中是否同非方讨论了论坛问题？

王毅：中非合作论坛是中非集体对话的重要平台和务实合作的有效机制。论坛成立20年来，取得了丰硕成果，特别是2018年论坛北京峰会决定构建更加紧密的中非命运共同体，成为中非友好合作新的里程碑。访非期间，我向非洲朋友介绍了北京峰会成果落实进展，尤其是“八大行动”全面展开，整体落实率超过70％，为非洲经济社会发展作出了重要贡献，得到非方高度评价。

此行也广泛听取了非洲朋友对论坛建设和新一届论坛会议的意见建议。我们一致认为，尽管新冠肺炎疫情带来冲击，但阻挡不了中非携手前进的步伐，我们决心发扬共商共建共享的论坛精神，持续做强论坛这块“金字招牌”，立足中非合作的新形势、新需要、新机遇，精心设计会议成果，推动中非合作提质升级。

一是加强卫生合作，帮助非洲提升应对重大疾病能力，共同打造“健康非洲”。二是加强产能合作，帮助非洲提升自主发展能力，共同打造“制造非洲”。三是加强区域联通，帮助非洲加强基础设施联通，共同打造“联通非洲”。四是加强农业合作，帮助非洲加强粮食安全保障能力，共同打造“丰收非洲”。五是加强数字合作，帮助非洲抓住信息革命机遇，共同打造“数字非洲”。六是加强环保合作，帮助非洲提升应对气候变化能力，共同打造“绿色非洲”。七是加强军事安全合作，帮助非洲提升维和与反恐能力，共同打造“安全非洲”。八是加强人员和技能培训，帮助非洲培养建设队伍，共同打造“人才非洲”。

相信在中非双方共同努力下，论坛机制将引领中非合作不断开花结果，为构建更加紧密的中非命运共同体作出新的贡献。

五、国际社会高度关注中非合作，一些国家还效仿中国做法，好像要跟中国在非洲打擂台，对此您怎么看？

王毅：中非合作起步早、进展快、领域广、投入大、成果多，确实成为了国际对非合作的先锋，也带动了其他国家把目光转向非洲，纷纷加大对非洲的投入。这对非洲是件好事，作为非洲的朋友，我们对此感到高兴。

中国在对非合作中贯彻落实习近平主席提出的真实亲诚理念和正确义利观，坚持从非洲人民福祉出发，多做好事，多办实事；坚持从非方需求和利益出发，尊重非洲，倾听非洲；坚持不附加任何政治条件，不干涉非洲国家内部事务，赢得非洲国家普遍欢迎。

中国迄今已在非洲修建了超过6000公里的铁路、6000公里的公路、近20个港口、80多个大型电力设施，援建了130多个医疗设施、45个体育馆和170多所学校，向非洲48国派遣医疗队队员2.1万人次，诊治非洲患者约2.2亿人次。中非合作成果在非洲大陆遍地开花，看得见、摸得着、接地气，符合非洲需要，改善非洲民生，是国际对非合作当之无愧的领头羊，这一事实不容否认。

支持非洲发展是国际社会的共同责任。我们不同什么人打擂台，不搞你输我赢、我进你退的零和游戏。我们欢迎国际社会各方都加大对非投入，发挥各自优势，形成有效合力。中非合作从来就不是封闭和排他的，我们愿在充分尊重非洲国家意愿基础上积极推进对非三方或多方合作，共同为促进非洲和平与发展发挥建设性作用。非洲应当成为国际合作的大舞台，绝不是大国博弈的竞技场。

六、当前，世界进入动荡变革期，单边主义、保护主义和霸凌行径抬头。您认为中非双方应该怎样加强团结，维护发展中国家的共同利益？

王毅：中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。中非有着深厚传统友谊。在非洲民族独立解放事业中，我们是生死与共的好战友、肝胆相照的好兄弟。在非洲走向现代化的进程中，我们是共同发展的好伙伴、合作共赢的好朋友。在维护发展中国家共同权益、推动国际关系民主化道路上，中非彼此肩并肩、背靠背，是天然的同盟军。

此次访非一路走来，感受最深的就是，无论面临什么样国际形势，无论遭遇什么样艰难险阻，无论受到什么样干扰破坏，中非友谊都坚如磐石，稳如泰山。

这次访问中，中非双方对外传递出的信息是非常明确的，那就是我们都十分珍惜友好传统，决心将其发扬光大；我们都确认相互坚定支持，共同维护国家主权和民族尊严；我们都肩负民族振兴使命，愿携手捍卫正当的发展权利；我们都致力于公平正义，倡导真正的多边主义、反对任何外部干涉。

在百年变局和世纪疫情叠加共振背景下，面对单边主义、保护主义和强权政治逆流，中国和非洲拧成一股绳，劲往一处使，汇聚起27亿中非人民的磅礴力量，就是维护我们共同利益的最有力保障。

面向未来，中非双方将进一步加强战略协作，为全面战略合作伙伴关系不断注入新内涵；进一步深化各领域互利合作，加快中非双方的共同发展；进一步密切人文交往，增进中非人民的相互理解和友谊；进一步加强国际事务协调，推动国际秩序朝更加公正合理的方向发展；进一步形成共同认知，携手铸就更加紧密的中非命运共同体。

《 人民日报 》（ 2021年01月11日 03 版）

(责编：白宇)