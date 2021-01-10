人民网努尔苏丹1月10日电（记者周翰博）当地时间10日上午，哈萨克斯坦议会下院和地方议会选举投票正式开始。

根据哈萨克斯坦中央选举委员会发布的信息，来自该国“祖国之光”党、“光明道路”民主党、“阿吾勒”人民民主党、“阿达尔”党和哈萨克斯坦人民党的312名候选人，将参与角逐议会下院107个席位中的98席。根据法律规定，得票率超过7%的政党可以进入议会，并按照实际得票率分配议席。另外9个议席由哈人民大会选举产生。与此同时，由上述5个政党提名的832名候选人将角逐直辖市和州一级的议会席位。投票初步结果将于11日公布。

综合哈媒体报道，本次选举在境内外共设有10000多个投票站，预计将有1200多万名符合条件的选民参与投票。为确保选举公开透明，哈中选委邀请来自10个国际组织和31个国家的398名国际观察员对本次选举进行监督。

哈卫生部副部长兼国家首席卫生医师吉亚索夫10日表示，鉴于新冠肺炎疫情依然存在，投票过程将严格执行防疫规定。“比如，选民进入投票站前必须由专人测量体温；在投票站内应保持1.5-2米的社交距离；各个投票站出入口处设置消毒设备和个人防护用品收集装置；所有人员都要配戴医用口罩等。”

哈萨克斯坦议会下院每届任期5年。在2016年举行的选举中，“祖国之光”党、“光明道路”民主党和共产主义人民党（注：2020年11月更名为哈萨克斯坦人民党）的得票率超过7%的门槛进入议会。“祖国之光”党以82.2%的得票率获得84个议席。

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