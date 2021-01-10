新华社北京1月10日电 特稿：于危机中觅新机——2021年欧洲形势展望

新华社记者韩冰 周啸天

几度成为全球新冠疫情重灾区、经济大幅下滑、恐袭阴霾不散……用法国外长勒德里昂的话说，欧洲2020年经历了“可怕的一年”。面对重重挑战，欧洲暴露出治理短板，也展现出抗压韧性。

2021年，三大挑战将考验欧洲智慧。欧洲能否识变应变，化危为机，值得关注。国际分析人士认为，新的一年，欧洲一体化仍将曲折前行，中欧合作有望继续深化。

三大挑战需面对

遏制疫情是欧洲今年面临的首要挑战。2020年，欧洲遭受多轮疫情冲击。包括英国首相约翰逊和法国总统马克龙在内的多名欧洲政要先后感染新冠。年末，欧洲多国还发现变异新冠病毒感染病例，疫情防控遭遇新挑战。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建指出，在新的一年，欧洲疫情值得密切关注，疫苗大规模接种将是欧洲防控疫情的有利因素之一。疫苗有效性如果得到证实，会给欧洲防疫及应对其他挑战带来更多信心和底气。

第二大挑战是如何解决经济难题。经济合作与发展组织2020年12月发布的最新报告预计，受疫情影响，欧元区经济当年下滑幅度达7.5%。欧盟委员会11月预计，欧洲经济要到2022年才能恢复到疫情暴发前水平。多项统计表明，由于疫情持续蔓延，欧洲一些国家出现银行不良贷款激增、企业破产率攀升、就业压力加剧等问题。欧洲国家已普遍采取稳经济、保民生的举措，欧盟还推出史上规模最大的经济刺激方案，总规模逾1.8万亿欧元。这些措施的成效有待今年进一步观察。

防止和应对恐袭是欧洲面临的第三大挑战。2020年，从法国到奥地利，恐怖袭击在欧洲时有发生。法国总统马克龙指出，恐怖主义是欧洲面临的“切实威胁”，欧洲必须采取“迅速和协调一致的”应对措施。今年，欧洲国家有望进一步探讨申根区改革，并加强国际协调、展现决心，以更好应对恐怖袭击。

一体化仍将前行

展望新一年，欧洲一体化有望跨越坎坷继续前行，欧盟建设的韧性不容小觑。

新冠疫情及衍生的种种问题，对欧盟来说如同一场压力测试，一方面暴露了欧盟内部决策程序复杂、协调成本较高等问题，另一方面也展现了欧盟面对危机的应对能力和抗压性。欧洲一体化在危机中有所深化。去年末，欧盟和英国就双方未来关系达成协议，也为欧盟翻过英国“脱欧”一页并开启新旅程带来契机。

崔洪建指出，欧盟成员国虽然在去年欧洲暴发疫情初期曾一度各自为政，但随后欧盟逐步在医疗资源、疫苗研发等方面发挥协调组织作用，欧盟机构在公共卫生管理方面的权力因此“前进一大步”。欧盟去年推出7500亿欧元恢复基金的重要意义在于欧盟财政一体化进程取得新突破，各国之间的利益纽带更加紧密。地缘政治争端、恐怖袭击压力，也在一定程度上倒逼欧盟各成员国更注重协调立场。此外，作为欧洲一体化的关键因素之一，法德合作依然较为牢固。

更重要的是，英国“脱欧”给欧洲发展带来的不确定性初步缓解。2020年12月24日，欧盟与英国就包括贸易在内的一系列合作关系达成协议，避免因英国“无协议脱欧”而导致“双输”。欧盟委员会主席冯德莱恩指出，这一协议的达成意味着，“欧洲从此可以把英国‘脱欧’问题抛在身后，开始展望未来”。不过，英国“脱欧”后的欧英关系远未走出磨合期，“脱欧”的影响还将逐渐显现。

中欧合作将深化

新的一年，中欧多领域合作将保持2020年的良好势头，并有望更上层楼。

随着中欧投资协定谈判去年末如期完成，在生态、数字等领域将涌现更多投资机遇、出现更多合作案例。此外，随着《中欧地理标志协定》今年初正式生效，茶叶、葡萄酒等特色产品也将走进中欧双方更多普通家庭。

据中国驻欧盟使团团长张明介绍，2020年前11个月，中欧双边贸易额接近6200亿美元，同比增长4.7%，中国已成为欧盟第一大贸易伙伴。广阔的中国市场、率先复苏的中国经济为欧洲发展注入更多信心和动力。中国欧盟商会主席伍德克指出，2020年许多欧企在华业务呈两位数增长，中国市场成为一些欧洲企业盈利的重要支撑。

在卫生健康领域，可以预见，中欧合作在新的一年仍将有力前行。

2020年，中欧谱写了令人难忘的抗疫协奏曲。欧盟及其成员国在中国暴发疫情之际，提供数十吨医疗物资；欧洲暴发疫情后，中国人民又克服自身困难，向欧洲持续提供抗疫物资。中欧在生产链供应链方面的协作，使呼吸机、口罩等抗疫物资得以顺畅生产。从“我们是同海之浪，同树之叶，同园之花”到“千里同好，坚于金石”，中欧“患难见真情”的一幕幕将永载史册。

观察人士指出，新的一年，中欧经贸“正向依存”关系将进一步彰显，双方继续深化合作的前景值得期待。

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