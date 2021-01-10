新华社北京1月10日电 特稿：活力重现不是梦——2021年非洲形势展望

新华社记者蔡施浩

2020年，新冠疫情肆虐非洲，多国发生动荡，地区发展陷入阴霾。

展望2021年，非洲疫情应对能力有望提升，经济有望走向复苏，安全局势也有望趋稳。中国与非洲的经贸合作将为后疫情时代的非洲经济转型和发展注入强劲动力。

疫情应对能力有望加强

专家认为，经过疫情考验，非洲公共卫生体系整体得到加强，传染性疾病诊治能力获得提高。新的一年，随着新冠疫苗接种开启，非洲疫情有望逐步缓解，并为经济复苏创造条件。

世界卫生组织曾表示，希望在全球新冠疫苗计划中为非洲确保2.3亿剂疫苗，同时强调任何正研发的疫苗也应在非洲进行测试。这2.3亿剂疫苗将覆盖20%的非洲人口。2020年12月10日，埃及成为首个收到新冠疫苗的非洲国家，疫苗来自中国。

2020年，新冠疫情让非洲经济承受压力。非洲商品出口、旅游业、航空业遭受打击，外贸收入和外资流入大幅下降，财政赤字增大，主权债务风险上升。非洲大陆自由贸易协定原计划2020年7月正式实施，但因疫情被迫延迟，非洲经济一体化进程停滞。

重压之下，非洲各国政府纷纷推出自救计划，包括向弱势群体免费提供食物保障社会稳定，增加公共投资创造就业机会，加速使用数字技术改造本国企业等。

国际经济界人士认为，2021年，非洲经济发展可望好转，但增速不会很快。国际货币基金组织非洲部主任阿贝贝·塞拉西表示，非洲地区需要持续的外部财政援助来支撑其宏观经济的稳定。

2021年1月1日，非洲大陆自由贸易区自由贸易启动仪式在线上举行，标志着非洲自贸区正式启动。可以预见，未来区域内贸易比重将稳步上升，非洲经济对外依赖性将有所下降，区域内部将涌现更多就业机会。

中国传媒大学非洲传媒研究中心主任张艳秋指出，2021年，非洲国家如何有效创造就业机会，将成为非洲经济复苏的关键。

安全局势有望趋稳

随着疫情好转及非盟运作日渐成熟，2021年，非洲整体安全局势有望出现改观，与经济复苏形成良性循环。

2020年，疫情之下非洲经济下滑，贫困人口增加，社会矛盾激化，诱发社会动荡。马里发生军人哗变，几内亚、科特迪瓦先后发生骚乱，尼日利亚发生民众抗议，西非局势一度紧张。在东非，埃塞俄比亚爆发政府军和地方武装力量之间的武装冲突，对“非洲之角”安全和稳定构成威胁。此外，埃塞、苏丹与埃及之间围绕尼罗河水资源的争端一直没有停歇。

非盟、西非国家经济共同体(西共体)等非洲区域组织主动作为，成功斡旋马里政治危机，主导埃塞、苏丹和埃及三方水资源谈判。“非洲人的事情由非洲人解决”，这一愿景正逐渐成为现实。

目前，西非各国政局趋于稳定，由萨赫勒五国集团主导的反恐行动进展顺利，北非的利比亚内部和谈走上正轨，埃塞国内冲突如无外力介入有望在较短时间内结束。

中非合作有望深化

2021年，新一届中非合作论坛会议计划在塞内加尔召开。中非双方将以此次会议为契机，把中非全面战略合作伙伴关系推向更高水平，携手构建更加紧密的中非命运共同体，造福中非人民。

疫情发生以来，中非双方相互声援，共克时艰。中方在自身面临抗疫压力情况下，通过各种渠道及时向非盟和非洲国家提供大量紧缺抗疫物资，同非方举行了多场抗疫专家视频会，分享抗疫经验，还向非洲多国派遣医疗专家组积极参与当地抗疫。

此外，中方还宣布加快建设非洲疾控中心总部，建立30个中非对口医院合作机制，并承诺中国新冠疫苗研发完成、投入使用后愿率先惠及非洲国家。

与此同时，中方宣布在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务。中方还承诺，将与二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，并呼吁二十国集团在落实当前缓债倡议基础上，进一步延长相关国家缓债期限。

在推动经济复苏方面，中非携手迈出坚实步伐。“一带一路”框架下的中非合作项目陆续复工，中非合作为后疫情时代的非洲经济转型与发展注入强劲动力。

可以预见，在新的一年，中非互助将进一步深化，中非友好合作关系将更上层楼。

(责编：艾雯、燕勐)