新华社北京1月10日电 特稿：变中图治大可期——2021年中东形势展望

新华社记者辛俭强

2020年，新冠疫情与政治动荡、经济萧条及军事冲突相叠加，使中东局势陷入更大的不确定性之中。

展望2021年，中东国家面临着自困局中突围、在乱局中求稳、于变局中图治的艰巨任务。

如何实现经济复苏

国际评级机构惠誉2020年12月上旬发布的一份报告指出，2021年中东地区经济增速有望反弹至3.4%。但国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃指出，受多重因素影响，中东经济复苏仍将是一个漫长、艰难且充满不确定性的过程。

新冠疫情持续蔓延给中东国家普遍脆弱的医疗体系造成严重冲击，更使该地区绝大多数国家陷入经济衰退之中。

2020年3月，由于石油输出国组织和俄罗斯减产协议谈判破裂，沙特阿拉伯与俄罗斯等产油国之间爆发价格战，导致国际油价出现历史性暴跌，并造成金融市场混乱。中东股市也随之全面暴跌。国际货币基金组织7月发布的经济报告预测，2020年中东地区经济将平均萎缩5.7%。

为应对疫情和油价下跌的不利局面，中东国家持续出台稳经济、保民生措施，同时加快推动经济结构转型和数字经济发展。沙特等产油国也进一步认识到推进经济多元化、摆脱经济增长对石油过度依赖的重要性和迫切性。

到2020年底，中东国家经济已现缓慢复苏态势，部分行业复苏迹象明显。

如何妥处热点问题

2021年，阿以关系如何演化、伊核协议问题能否迎来转机以及美国与伊朗关系走向何方，都是国际社会颇为关注的中东热点问题。

作为影响中东局势的关键因素之一，巴勒斯坦问题2020年遭遇重大变局。1979年和1994年，埃及和约旦先后同以色列建交，此后再无阿拉伯国家同以色列建交，多数阿拉伯国家遵循先解决巴勒斯坦问题、再同以色列实现关系正常化的默契。然而，从2020年8月开始，4个月内阿拉伯联合酋长国、巴林、苏丹、摩洛哥4个阿拉伯国家相继宣布同以色列实现关系正常化。阿以关系这一最新态势，是阿拉伯世界内部变化以及美国中东政策调整等因素共同作用的结果。

对外经济贸易大学海湾研究中心主任丁隆认为，阿拉伯国家与以色列关系的新变化将给中东地缘政治格局带来深远影响。部分阿拉伯国家与以色列建交或将加剧阿拉伯世界的分裂，中东阵营化的趋势恐将更加明显。

另一方面,新年伊始，在某些问题上存在立场分歧的阿拉伯国家也出现了求同存异、增强团结的积极势头。在日前举行的海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）首脑会议上，沙特、阿联酋、巴林、埃及与卡塔尔恢复全面外交关系，化解了3年半之久的断交危机。

2020年美国对伊朗“极限施压”不断升级，双方对抗加剧，引发国际社会普遍担忧。虽然伊朗总体上对美种种打压保持“隐忍”，竭力避免与美发生战争，但外部环境变化也导致伊朗国内政治生态发生变化，伊朗的对外政策渐趋强硬。

伊朗计划于2021年6月举行总统选举，选举结果被认为关乎美伊关系走向及伊核协议未来命运。专家指出，从美国当选总统拜登正式就职到伊朗举行总统选举仅有不到半年时间，留给双方处理伊核协议和双边关系问题的时间并不宽裕。

如何破解时代命题

2020年，由于贫富差距加大、腐败难以根除等社会和民生问题，多个阿拉伯国家发生社会动荡。此外，利比亚战事、叙利亚北部战事、也门战事、恐怖和极端组织滋扰等短期内难以平息，难民危机、粮食危机、经济危机挥之不去。

在西亚北非剧变发生整整10年后的今天，“求稳定、谋发展”已成中东地区国家普遍共识。

中国社会科学院西亚非洲研究所副所长王林聪认为，新科技革命、经济转型、治理能力和水平是决定中东国家今后能否抵御地区和国家内部动荡的核心要素。

沙特、埃及、阿联酋、卡塔尔、土耳其等国已纷纷提出各自发展战略，并在经济、外交等方面表现出越来越强的独立性，不断发出自己的声音。

上海外国语大学中东研究所教授刘中民指出，对处于全球大变局风口上的中东国家而言，协调历史遗产与现代性的关系、从依附性发展走向自主性发展、完成国家建设和治理能力建设，无疑是其在21世纪的长期课题。

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