新华社北京1月10日电 特稿：风云多变存机遇——2021年欧亚形势展望

新华社记者孙萍 陈汀

疫情肆虐、局部冲突、经济下滑、政权更迭、大国博弈……2020年，欧亚地区步履蹒跚走过艰难一年。

2021年，欧亚地区面临战疫、重振经济等艰巨挑战，俄罗斯与西方国家的地缘政治博弈仍将继续。中国与欧亚各国安危与共，携手应对风险挑战，将为地区稳定繁荣注入正能量。

地区稳定存变数

2020年，白俄罗斯爆发针对总统选举结果的抗议活动，吉尔吉斯斯坦议会选举引发政局突变，位于高加索的纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区硝烟再起。新的一年能否保持稳定，关乎欧亚地区发展前景。

欧亚地区首先需要克服2020年局部动荡带来的后遗症。白俄罗斯总统卢卡申科已宣布将在推动修宪后辞职，白政局或再掀波澜。吉尔吉斯斯坦政坛权力重组尚未尘埃落定，政局走向存在不确定性。纳卡地区发生的武装冲突虽暂时平息，但纳卡地区地位问题这一症结未解，高加索“火药桶”会否复燃仍未可知。

欧亚地区不稳定态势是多种因素交织的结果。从内部看，欧亚各国独立后转型之路艰难，而新冠疫情给地区经济与民生带来巨大冲击，各国需要尽快战胜疫情并改善经济结构、完善治理模式。俄罗斯已启动新冠疫苗大规模接种，并准备向地区国家提供帮助，这对该地区抗疫是重大利好。

2021年，欧亚地区国家将迎来独立30周年。中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所中亚室副主任杨进说，欧亚各国独立以来在转型之路上不断总结成败得失，以期从制度、观念等方面补齐短板，最终找到适合本国的发展道路。

大国博弈恐加剧

俄罗斯与西方关系、大国地缘政治博弈是影响欧亚地区局势的重要变量，白俄罗斯政局动荡、纳卡冲突背后都有大国身影。2021年，大国在欧亚地区的博弈将延续甚至加剧。

美国特朗普政府执政最后一年间，不断强化对俄经济制裁，阻挠俄欧天然气管道项目，增加在俄周边东欧国家军力部署，使美俄矛盾不断激化。美国当选总统拜登曾明确称俄罗斯为美国“最大威胁”。俄舆论普遍认为，拜登政府的对俄政策将更具攻击性和破坏性，未来俄美对抗恐仍将大于合作。

俄欧关系同样不太平。2020年，围绕白俄罗斯政局，俄罗斯与欧盟针锋相对；在俄反对派人士纳瓦利内疑似中毒事件上，德国、法国严厉批评俄罗斯，欧盟借此对俄施加新制裁。

一些专家认为，拜登政府上台后将推动跨大西洋伙伴关系改善，美欧恐将联手加大对俄战略空间的挤压。

对华合作机遇多

2021年，中俄将共同庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，上海合作组织也将迎来成立20周年。专家认为，中国与欧亚地区各国在新的一年深化互利合作具备了新的有利条件。

过去一年，中国与欧亚各国在防疫物资援助、技术分享、疫苗及药物研发等领域开展高水平合作，谱写了风雨同舟、守望相助的新篇章。从上合组织农业技术交流培训示范基地揭牌成立，到首列“中吉乌”公铁联运国际货运班列开行；从中俄启动科技创新年，到中哈推出“复工复产首批千名专家计划”，中国与欧亚各国携手抗疫，加快恢复务实合作。

2020年，中国保持俄罗斯最大贸易伙伴国地位，中俄双边贸易结构不断优化，农业、能源、跨境电商等领域合作逆势上扬。中俄两国携手捍卫二战胜利成果和国际公平正义，成为维护全球战略稳定的重要力量。2021年，两国将以《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年为契机，在更大范围、更宽领域、更深层次上推进合作。

中国与欧亚国家都处在重要发展时期，双方合作将迎来更加广阔前景。

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