新华社北京1月10日电 特稿：命运相连 患难与共——不平凡中见证中非兄弟情

新华社记者史彧 李言 赵玉和

2020年11月，青藏高原上，藏族孩子们迎风跳起锅庄舞。而在遥远的布拉柴维尔，刚果（布）艺术家在镜头前敲响非洲鼓，唱起歌谣……

从青藏高原到刚果盆地，海拔落差数千米，距离近万公里。歌舞之间讲述了跨越时空的友谊。

你的歌 我的舞

青海省玉树藏族自治州称多县，海拔近4000米。每天上午10点，县里的中刚友谊小学都会响起藏族舞曲，学生们在操场上跳起锅庄舞。

这所学校原是称多县一所孤儿学校，名为文乐小学。因为一场地震，这所小学与一个遥远的非洲国家结下了不解之缘。

2010年4月14日，玉树藏族自治州发生7.1级地震。文乐小学距震中100余公里，校舍受损严重。“学校就像是我的家。地震后，教室塌了，我们只能住在帐篷里。”藏族姑娘才旺巴藏回忆起当年的场景时说。

那一年，到上海出席世博会的刚果（布）总统萨苏向中方表示，希望在玉树灾区捐建一所小学。2012年7月22日，由刚果（布）捐建的中刚友谊小学迎来竣工典礼。

2020年，新冠疫情肆虐全球。

在特殊时期，能歌善舞的非洲人民同样以歌攒劲，以舞寄情。日前，刚果（布）巴宾基鼓舞团发布歌曲，用歌声和乐声支持非洲与中国团结抗疫。歌中唱道：“刚果与中国携手同行，胜利并不遥远。”

非洲国家的疫情也牵动着中刚友谊小学学生的心。孩子们希望用他们的锅庄舞，把祝福送给万里之外的非洲友人。“我想告诉他们疫情并不可怕，只要互帮互助，就能战胜疫情。”藏族女孩西然卓玛说。

共患难 情更真

“当听到非洲朋友的感谢时，感觉很满足，尤其是听到他们用当地语言喊‘中国’，向我们中国医生竖起大拇指时最自豪。”杜全胜说。

杜全胜是中国赴刚果（金）、刚果（布）、圣多美和普林西比三国抗疫医疗专家组的一员。2020年5月，专家组抵达非洲开展工作。每到一个国家，专家组都不辞辛苦，走访当地医疗机构和新冠定点收治医院，与有关机构举行抗疫交流会议，结合中国经验和当地实际情况提出合理疫情防控建议。

刚果（布）总理穆安巴在会见专家组时说，中国专家的到来极大增强了刚果（布）的抗疫能力，进一步深化两国卫生领域合作。“困难到来时，谁与我们站在一起，谁是真正的朋友，我们心里很清楚。”

在刚果（金）国务部长兼外长通巴看来，中方派遣多个医疗专家组帮助医疗体系薄弱的非洲国家抗击疫情，充分说明非洲和中国的友谊是真诚的。

患难见真情。2020年，全球面临疫情“大考”。中非团结合作、携手抗疫，再次彰显了中非长期以来命运与共、相互支持的兄弟情谊。

在中国疫情防控最艰难时刻，非盟执行理事会成为首个声援中国抗疫努力的重要地区组织，50多位非洲国家领导人或致电或发表声明，向中国表达慰问和支援，欠发达国家赤道几内亚向中国捐款200万美元……

疫情在非洲暴发以来，真实亲诚的“中国行动”始终如一。中方多批次向非洲联盟和非洲国家提供大量抗疫物资，向非洲10余个国家派出抗疫医疗专家组，培训当地医护人员，同非洲国家举行专家视频会议……

疫情是一时的，友情是长久的。中非在应对公共卫生危机中守望相助、共克时艰，是共筑更加紧密的中非命运共同体的生动诠释。

新一年 新愿景

历经几十年风雨，中非患难与共，友谊历久弥新。与此同时，非洲发展版图正在经历变化，展现出广阔发展前景。

近年来，中国提出的共建“一带一路”倡议已成为中非扩大合作的新动力。中企承建的亚吉铁路、蒙内铁路、拉穆港等港铁联运项目已让东部非洲发展格局为之一新；在中方资金、技术、人员大力支持下，非洲国家基础设施建设蓬勃发展，博茨瓦纳、赞比亚等不少非洲内陆国有了出海通道，有力推动了非洲区域一体化进程。

2020年，面对新冠疫情冲击，中非经贸合作活力依然不减。中方积极向非洲商品敞开大门，埃塞俄比亚咖啡、赞比亚野生蜂蜜和贝宁腰果成为“香饽饽”。电子商务也让非洲人民尝到了甜头，因疫情滞销的3000包卢旺达咖啡被中国网友“秒杀”。

今年1月1日，非洲大陆自由贸易区自由贸易启动仪式在线上举行，标志着非洲自贸区正式启动。非洲自贸区将助力非洲大陆实现结构转型，为后疫情时代非洲经济复苏提供新动力，同时也将为中非经贸合作提供新契机。

1月4日至9日，中国国务委员兼外交部长王毅对尼日利亚、刚果（金）、博茨瓦纳、坦桑尼亚、塞舌尔进行正式访问。这是中国外长连续第31年新年首访选择非洲。

分析人士认为，当前新冠疫情仍在全球肆虐，此访体现了中方对非洲国家的高度重视和对发展中非关系的坚定决心，将有力推动中非合作论坛北京峰会和中非团结抗疫特别峰会成果落实，促进中非传统友谊进一步发扬光大。

2020年，人们在不平凡中见证了中非之间的兄弟情谊。新的一年，中非将继续携手乘风破浪，共创美好未来。（参与记者：曹凯、王松宇）

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