美国国会冲击事件之后，首都华盛顿恢复了表面的平静，而大选的闹剧却远未谢幕。距新任总统宣誓就职仅剩不到半个月时间，呼吁特朗普提前下台的声音却不绝于耳。

与此同时，大西洋彼岸的欧洲盟友也纷纷谴责这场暴乱，美国“民主灯塔”形象正变得黯淡无光。

英国知名学者马丁·雅克指出，国会事件反映出美国长期以来的分裂与衰落。美国政治乱象冰冻三尺，非一日之寒。这次危机由来已久，且远未结束。

法国《费加罗报》标题：“民主分崩离析”

美国“民主灯塔”的崩塌

近两天欧洲领导人密集发声，除了谴责美国国会冲击事件外，更多地是表达对“美式民主”的失望。

英国首相约翰逊在记者会上表示，怂恿人们攻占国会并不断质疑自由公正的选举结果，这是完全错误的，要毫无保留地谴责这种可耻的行为。

德国总理默克尔表示震惊，她呼吁美国实现政权和平有序交接。

法国总统马克龙则在讲话中用英文说，“发生在华盛顿的一切，绝不是美国”。

在瑞士日内瓦，联合国人权事务高级专员巴切莱特发表特别声明。她表示，美国国会冲击事件令人深感不安，这显示出政治领导人持续蓄意歪曲事实、煽动暴力和仇恨的破坏性影响。

作为美国制度象征的国会遭到冲击，也在社交媒体引发热议。不少网友表示，自诩为世界“民主灯塔”的美国形象大损，以后恐怕难以将自己的标准强加给其他国家了。

网友：世界领导人在问，“美式民主”遭到攻击，美国以后怎么在其他国家面前标榜民主？如何惩罚所谓“不民主的国家”？这一切都变得如此的虚伪。

网友：这难道就是他们所谓的，美国是第三世界国家的“民主样板”？

网友：美国连自己后院都管不好，就不要说他们要帮助其他国家维护所谓的民主了。

去年5月，非洲裔美国人乔治·弗洛伊德之死曾引发蔓延全美的抗议浪潮。当时美国国内种族矛盾的激化，照亮了“美国民主的阴暗角落”。

如今总统权力交接前夕，美国国会事件持续发酵，凸显美国政治极化与社会分裂。这场由选举导致的骚乱，更让所谓“美式民主”显得如此脆弱，且不堪一击。

欧洲媒体纷纷发出感叹，所谓“世界民主的标杆”到底怎么了？

△英国《卫报》评论截图：美国民主处于危险之中

马丁·雅克：美国危机由来已久，且远未结束

英国知名学者、剑桥大学高级研究员马丁·雅克给出了答案。他在接受总台记者采访时指出，美国社会当下乱局，源于长期存在的社会矛盾，而其背后的深层原因则是美国的衰退。

在过去的四十年中，美国半数人口的生活水平都在下降或处于停滞状态。如今，美国社会的不平等已回到20世纪30年代大萧条时水平。实际上，很多人的美国梦结束了。

△英国知名学者马丁·雅克接受总台记者采访

马丁·雅克指出，美国社会陷入分裂，两极严重分化，政府体系陷入瘫痪。华盛顿面临着美国内战以来最严重的政治危机。

他表示，美国政治乱局远未结束，它带来的后果将愈发明显。美国社会的分裂与迷茫，将极大削减美国的世界影响力。拜登正式上任美国总统后，无疑将面临着更大的挑战。

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