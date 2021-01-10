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印尼三佛齐航空公司一架客机坠毁

2021年01月10日09:09 | 来源：新华网
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（国际）（1）印尼三佛齐航空公司一架客机坠毁

1月9日，在印度尼西亚首都雅加达苏加诺－哈达国际机场，医务人员来到三佛齐航空公司客机坠毁事故应急中心。新华社发（阿贡 摄）

新华社雅加达1月9日电（记者余谦梁 梁辉）印度尼西亚交通部官员9日证实，印尼三佛齐航空公司一架客机当天从首都雅加达起飞后失联，之后被发现坠毁在雅加达附近海域。

印尼交通部特里苏拉海岸巡逻船船长埃科在接受媒体采访时说，目前巡逻船已抵达坠机海域，船上工作人员发现失事客机残骸和一些遇难者遗体。

据报道，当地时间9日14时36分，这架载有50多名乘客的波音737-500客机从雅加达国际机场起飞，前往西加里曼丹省首府坤甸，14时40分左右与地面失去联系，之后被发现坠毁在雅加达千岛群岛区域的海域。

（国际）（6）印尼三佛齐航空公司一架客机坠毁

1月9日，在印度尼西亚首都雅加达苏加诺－哈达国际机场，工作人员经过一块写有“三佛齐航空公司客机坠毁事故应急中心”字样的显示屏。新华社发（阿贡 摄）

实时航班飞行状况服务商“24小时飞行雷达”在推特上发文说，这架客机在起飞4分钟后，其飞行高度在不到1分钟内急降1万英尺（3048米）。

印尼国家搜救中心发言人优素福·拉蒂夫在接受新华社记者采访时说，搜救中心已获得客机坠毁的位置，目前搜救人员已前往事发海域。

另据中国驻印尼大使馆消息，印尼方表示经初步核实机上无非印尼籍乘客。

三佛齐航空公司总部位于印尼雅加达，主要营运国内航线及少量国际航线。据了解，这架失事客机于1994年5月试飞，加入三佛齐航空机队8年。

(责编：艾雯、燕勐)

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