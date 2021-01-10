新华社乌兰巴托1月9日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国政府新闻办公室9日说，蒙古国政府决定从11日6时起将首都乌兰巴托地区防灾警戒级别从全民警戒状态下调至高度警戒状态，以支持新冠疫情期间国家经济、社会正常运转。

乌兰巴托市第一副市长参达格苏荣9日在新闻发布会上说，在高度警戒状态下，乌兰巴托地区符合防疫条件的服务行业和相关中小企业将逐步开放，但人员密集的娱乐场所、展览馆、美容美发等18个行业暂不恢复营业。他表示，下调防灾警戒级别并不表明无风险，广大民众须继续遵守各项防疫规定。

蒙古国卫生部9日发布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例13例，均为本土病例；累计确诊病例1408例，其中951例为本土病例；累计治愈病例896例；累计死亡病例2例。除乌兰巴托市外，色楞格省、戈壁苏木贝尔省、后杭爱省、达尔汗乌拉省、鄂尔浑省和东戈壁省已连续多日没有新增确诊病例。

为遏制新冠疫情，蒙古国自2020年11月12日起进入全民警戒状态，并从12月1日起在全国因地制宜实施不同级别警戒状态。乌兰巴托市从2020年12月14日起由全民警戒状态下调到高度警戒状态，并从2020年12月23日6时至2021年1月11日6时再次实施全民警戒状态。

蒙古国防灾警戒级别分为三级，从高到低分别为全民警戒状态、高度警戒状态、警戒状态。

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