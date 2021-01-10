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卡塔尔重新启用通往沙特的陆路口岸

2021年01月10日09:03 | 来源：新华网
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新华社多哈1月9日电（记者杨元勇）卡塔尔政府9日宣布，即日起重新启用通往沙特阿拉伯的陆路口岸阿布萨姆拉，以方便人员进出卡塔尔。

卡塔尔海关总署当天在社交媒体上发文说，根据卡塔尔与沙特相互开放陆海空口岸的相关程序，海关总署协同有关部门启用了阿布萨姆拉口岸，这是海湾断交危机以来该口岸首次重启。

卡塔尔政府通讯办公室当天发表声明说，依据卡塔尔的防疫政策，通过阿布萨姆拉口岸入境的人员必须持有72小时内新冠病毒检测结果呈阴性的证明，并且入境后隔离一周。

科威特外交大臣艾哈迈德本月4日说，科威特埃米尔（国家元首）纳瓦夫当天分别与卡塔尔埃米尔塔米姆和沙特王储穆罕默德通电话。在纳瓦夫建议下，沙特和卡塔尔同意从4日晚开始相互开放陆海空边境。

塔米姆5日在沙特古城欧拉出席海湾阿拉伯国家合作委员会首脑会议。沙特外交大臣费萨尔同日表示，沙特、巴林、阿拉伯联合酋长国和埃及等国已与卡塔尔恢复全面外交关系。

2017年6月，沙特、阿联酋、巴林、埃及以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对其实施制裁和封锁。阿布萨姆拉口岸距卡塔尔首都多哈约110公里，海湾断交危机发生后该口岸随即关闭。

(责编：艾雯、燕勐)

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