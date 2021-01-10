新华社渥太华1月9日电（记者李保东）据加拿大电视台9日报道，截至当地时间9日中午，加拿大累计新冠确诊病例超过65万例，达650922例，累计死亡病例16788例。

近期加拿大新冠疫情持续恶化，圣诞节和新年假期后新增确诊病例、死亡病例和住院病例均激增。加拿大公共卫生署9日公布的数据显示，该国1日至7日平均日增确诊病例7672例。此外，加拿大已确诊12例变异新冠病毒感染病例。

加拿大总理特鲁多8日表示，该国目前面临疫情暴发以来的最严峻形势。人口最多的安大略省省长福特表示，将采取进一步防控措施，“因为局势已经失控”。人口大省魁北克省9日开始实施为期4周的宵禁，除需要急救的病人等特殊群体，每日20时至次日5时禁止外出，违者将被处以1000至6000加元不等的罚款。

为进一步防控新冠疫情，从7日起，加拿大政府要求绝大多数5岁以上来加航空旅客提供出发前72小时内新冠病毒检测结果呈阴性的证明，并在入境后接受14天的强制性隔离。

加拿大医界专家认为，未来两个月是该国遏制疫情恶化的关键期，“加拿大必须跑在时间前面”。

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