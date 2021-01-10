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疫情吃紧　欧洲多国拟延长限制举措

2021年01月10日09:01 | 来源：新华网
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欧洲多国继续抗击新冠疫情。德国8日报告单日新增死亡病例创新高，法国可能推迟重开滑雪场，匈牙利宣布延长防疫限制措施至2月1日。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所8日数据显示，德国过去24小时新增死亡病例1188例，超过去年12月30日所创1129例的纪录；德国当天新增确诊病例31849例，是迄今单日新增病例高峰之一。

德国中部图林根州是这个欧洲最大经济体疫情最严重地区之一。图林根州州长博多·拉梅洛呼吁德国联邦政府将限制措施扩展至所有经济活动，即应对第一波疫情时所采取举措。

拉梅洛接受中德意志电台记者采访时说：“我认为没有其他选项……我们犯错了，错过了（去年）12月停止经济活动的机会。”

路透社报道，去年12月，德国政府要求餐馆和售卖非必需品的商铺关闭，但没有关停生产活动，未能显著减少新增确诊病例。

法国是全球新冠死亡病例第七多的国家，迄今超过6.6万人因感染新冠病毒死亡。法国政府原定1月20日实施第三阶段“解封”措施，包括重开滑雪场。法国外交部分管旅游事务的国务秘书让-巴蒂斯特·勒穆瓦纳8日告诉法国媒体，政府重开滑雪场的决定取决于疫情何时得到控制。

法国总理让-卡斯泰7日说，由于疫情迅速蔓延、医院承受重压，法国全国范围的餐馆和博物馆等一些公共场所将继续关闭直至2月中旬，滑雪场可能无法在2月以前重开。

运营滑雪场的法国阿尔卑斯公司首席执行官多米尼克·马塞尔说，滑雪场2月能否重开对一些业内企业“生死攸关”，“如果2月无法开放，我们必须面对现实，这个滑雪季结束了。”

匈牙利总理欧尔班·维克托8日宣布，匈牙利将延长宵禁等防疫限制措施至2月1日。

为控制第二波疫情，这个中欧内陆国家去年11月11日起实施严格防疫举措，包括关闭酒店和餐厅，每晚7时起宵禁，禁止聚会。

丹麦卫生部8日宣布将开发一款数字“疫苗护照”，发放给接种过新冠疫苗的民众，以便他们到其他国家旅行时提交给相关机构。这款护照预期1月在卫生部网站推出。不过，丹麦卫生部强调，还需要进一步调查接种过疫苗的人是否仍会受感染以及疫苗起保护作用的时限。

这个北欧国家本周起执行更严格的限制措施，包括聚会人数上限从先前的10人下调至5人，在商店等公共场所必须保持2米社交距离。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)

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