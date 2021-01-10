欧洲药品管理局8日更新规定，允许每瓶“辉瑞-生物新技术”新冠疫苗抽取6剂用于接种，比先前规定多一剂。新规有望加快欧洲联盟地区接种进度。

同一天，欧盟委员会宣布已经预订可供欧盟地区80%人口接种的疫苗剂量。

【多抽一剂】

美国辉瑞制药公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗需注射两剂，间隔21天。欧洲药管局去年12月21日批准这款疫苗在欧盟地区使用，规定每瓶疫苗抽取5剂。

欧洲药管局1月8日宣布更新这款疫苗的“产品信息”，确认“每瓶含6剂疫苗”并说明抽取6剂所需使用的特定注射器类型。

德国卫生部发言人汉诺·考茨当天告诉媒体记者，这一调整立即生效，可使欧盟地区这款疫苗的可用剂量增加20%。

美联社报道，制药企业通常在瓶内注入多于用量所需的疫苗，以确保即使有溢出等损耗，也能提供足够剂量。

美联社报道，美国和英国先前批准这项调整，欧盟地区一些医生实际已在每瓶抽6剂；随着欧洲药管局批准，欧盟27个成员国疫苗接种进度有望加快。

欧盟国家去年12月下旬起陆续启动接种这款新冠疫苗。荷兰本月6日启动，是最后一个启动接种的欧盟成员国。

【订足所需】

欧盟委员会8日宣布与辉瑞和生物新技术公司达成一致，将欧盟预订的“辉瑞-生物新技术”疫苗剂量增加一倍至6亿剂。

欧委会主席乌尔苏拉·冯德莱恩当天在记者会上说，欧盟先前已订购3亿剂“辉瑞-生物新技术”疫苗，“现已与生物新技术和辉瑞公司达成一致，可以再购买3亿剂疫苗”。

冯德莱恩说，7500万剂新预订疫苗可于今年第二季度交付，其余可在第三、第四季度陆续交付。

欧盟委员会当天晚些时候说，欧盟向各成员国提议，先购买两亿剂新预订疫苗，如需要再购买另外1亿剂。

加上先前预订的1.6亿剂美国莫德纳公司所研发疫苗，欧盟现已预订7.6亿剂新冠疫苗。莫德纳公司疫苗本月6日获欧盟批准有条件上市。

冯德莱恩说，欧盟已经敲定3.8亿人接种所需剂量，超过欧盟地区人口的80%。欧盟地区人口大约4.5亿。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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