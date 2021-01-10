美国社交媒体平台推特公司8日宣布，“永久封禁”现任美国总统唐纳德·特朗普的个人账户，理由是“存在进一步煽动暴力行为的风险”。

这是推特首次“销号”一国领导人。特朗普表示，不会就此“被沉默”，正考虑尽快创建自己的社交媒体平台。

【“美化暴力”】

推特公司在一篇博客帖文中详细解释“销号”理由，认为在国会大厦骚乱以及网络上流传一些针对当选总统约瑟夫·拜登就职的武装抗议计划背景下，特朗普8日所发两条推文构成“美化暴力”。

推特举例说，特朗普说不会出席拜登就职典礼，这被许多支持者视为证实去年11月总统选举“不合法”。另外，特朗普称自己的支持者是“美利坚爱国者”，说他们将发出“长期持续至未来的巨大声音”。推特认定这些言论鼓动其他人重复在国会大厦发生的暴力行径。

1月6日，美国首都华盛顿发生暴力示威。部分示威者冲进国会大厦，导致认证总统选举结果的参众两院联席会议中断。一名女示威者被国会警察开枪打死，一名警员伤重不治。另有3人在急救过程中死亡。联席会议召开前，特朗普在白宫外向前来抗议的支持者发表讲话，重申不会承认败选。

特朗普的个人账户@realDonaldTrump有超过8800万粉丝，2009年开设推特账户以来累计发推文超过5.7万条。

国会大厦遭冲击后，特朗普个人账户发布一段视频，反复指认选举舞弊并称赞示威者。账户随后被禁言12小时。推特当时警告，再有违规，可能永久封禁。另一家社交媒体平台脸书7日决定，封禁特朗普账户至少至20日其任期结束。

个人推特账户遭封禁后，特朗普用“粉丝数”3340万的美国总统官方账户@POTUS连发多条推文，指认“推特雇员与民主党、激进左翼共谋”，试图让他和投票给他的7500多万选民“闭嘴”。

特朗普称“我们不会被噤声！推特没有言论自由”。他说正在考虑在不远的将来建立自己的社交媒体平台。

只是，这些推文被推特迅速删除。

按照美联社的说法，尽管明文规定不得人身攻击、发表仇恨言论等，推特长时间“宽待”特朗普。路透社报道，推特和脸书长期为特朗普提供特权，称特朗普的帖文或许违反规定，但关乎公共利益，因此不会被删除。

推特8日解释说，领导人账户“并非完全凌驾于我们的规定之上”，不得利用推特煽动暴力。

【换“台”不易】

据路透社统计，特朗普自出任总统以来，其个人账户发推文大约2.6万条，平均每天18条，有时一天超过100条。

美联社报道，特朗普的个人账户用途繁多。他在推文里宣布政策，常常令人意外；抱怨媒体；贬低妇女、少数族裔和他眼里的敌人；称赞自己的支持者；宣布解除官员职务。他的推文经常充斥感叹号，单词全部大写，有时甚至只有一个单词。就像他在竞选集会上的演说，他的推文充斥大量不实消息。

报道说，特朗普被推特禁言后，可能会移师“帕勒”(Parler)等其他在线平台。“帕勒”创立两年，用户发言更加随心所欲，在特朗普铁杆粉丝中正越来越受欢迎。许多人使用它传播虚假信息和仇恨言论。

谷歌公司8日暂停从安卓商店下载“帕勒”，缘由是该平台持续出现试图在美国煽动暴力的内容。谷歌说，除非这个问题得到解决，否则不会恢复下载。苹果公司发出类似警告，给“帕勒”24小时改正。

北卡罗来纳大学新闻学助理教授香农·麦格雷戈认为，如果转战其他平台，特朗普的影响力可能大打折扣。尽管特朗普常常抱怨美国主流媒体报道关于他的“假新闻”，但他渴望借助主流媒体获得政治合法性和地位。（胡若愚）（新华社专特稿）

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