西班牙多地8日遭遇暴风雪“菲洛梅娜”袭击，超过400条道路受到影响，首都马德里机场关闭。当地政府建议民众非必要不出行。

西班牙机场和航空管理局在社交媒体上发帖：“由于不利气象条件，马德里巴拉哈斯机场航班已转场（至其他机场）。航班状态请咨询航空公司。”

一些人给受困道路的卡车司机送去食物。一名女子在车内告诉西班牙国家广播电台记者：“我开车去医院探望丈夫，已经堵在这里三个小时。这段路（往常）只需要15分钟。”

气象学家预计马德里南部8日降雪量将达20厘米，气温维持在零摄氏度上下。

市长何塞·路易斯·马丁内斯-阿尔梅达说，马德里正在遭遇“80年来最恶劣的风暴”。作为预防措施，包括热门景点雷蒂罗公园在内的市区大型公园关闭。

路透社报道，最高级别天气预警覆盖马德里和8个省，为这一系统2007年设立以来首次。马德里与东南部城市阿利坎特、巴伦西亚之间的高速铁路停运。

皇家马德里足球队乘飞机前往潘普洛纳，准备参加对阵奥萨苏纳队的西班牙足球甲级联赛，在机舱内等了足足四个小时，才得到起飞许可。同城球队马德里竞技的本轮对手毕尔巴鄂竞技运气更差，由于巴拉哈斯机场后来关闭，飞机半途折返。暂不清楚这两场比赛是否会延期。

也有人雪中作乐。24岁的居民胡安·何塞出门赏雪：“我出来看看雪。（因为新冠疫情）这些日子也没什么可做的。”（陈立希）【新华社微特稿】

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