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韩国通过“郑仁法”加强儿童保护

2021年01月10日08:49 | 来源：新华网
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韩国国会8日召开全体会议，通过一项法律修正案，对虐待儿童的行为加大处罚力度。这项立法缘于年仅16个月的女童郑仁（音译）遭养父母虐待致死，此事在韩国引起公愤。

根据这项被韩国媒体称为“郑仁法”的修正案，地方政府部门或调查机构在接到关于虐待儿童的举报后，应“立即”着手调查。托儿所员工、社会工作者、医生等有义务举报虐童行为。

警方和专门负责虐童事件调查的公务人员作现场调查时，可以出入的场所范围进一步扩大。韩国《中央日报》报道，修正案规定，进行调查时应将涉嫌虐待儿童的行为人和受害儿童隔离。

嫌疑人如果拒绝履行提供证词、提交资料等义务，将被处以最高1000万韩元（约合5.9万元人民币）罚款；如果妨碍执行公务，将被处以最高5000万韩元（29.6万元人民币）罚款或5年监禁。

郑仁去年2月被收养。据首尔广播公司《想知道真相》栏目2日播出的特别报道，她遭养父母虐待，多处骨折，胰脏破裂，去年10月13日在医院伤重不治。韩国社会为之震动，政府承诺加强儿童保护。

韩国媒体后续报道指出，警方曾三次接获举报，却轻信养父母辩解，没有到家中探访或深入调查。儿童福利和收养机构的监督和回访也存在类似问题，未能及时采取措施。（胡若愚）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)

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