据新华社维多利亚1月9日电 （记者文浩、李琰）当地时间1月9日，塞舌尔总统拉姆卡拉旺在维多利亚会见对塞舌尔进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

王毅向拉姆卡拉旺转达习近平主席的亲切问候。王毅表示，今年是中塞建交45周年，两国一直平等相待，务实合作成果丰硕，成为大小国家真诚友好、团结合作、互利共赢的典范。我们愿以共建“一带一路”、落实中非合作论坛北京峰会成果为契机，根据塞方经济社会发展需要，推动中塞合作迈上新台阶，共同建设中塞、中非命运共同体。

拉姆卡拉旺请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，强调塞中传统友好，中国是最早承认塞独立的国家之一。感谢中方长期以来为塞经济社会发展提供的宝贵支持，特别是疫情期间及时向塞提供多批抗疫物资，为塞抗击疫情发挥了重要作用。我本人愿带头接种中国疫苗。塞方视中方为重要合作伙伴，完全同意中方提出的务实合作设想，这十分符合塞方的需求。塞方也将继续坚持一个中国原则，理解支持中方的正当立场，并在国际事务中同中方加强协调，共同维护发展中国家尤其是中小国家的合法权益。

《 人民日报 》（ 2021年01月10日 03 版）

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