本报驻美国记者 吴乐珺

当地时间1月8日，国际货币基金组织（IMF）发布对中国的第四条款磋商报告结论，肯定中国采取有力措施防控新冠肺炎疫情，迅速出台宏观经济和金融政策，为经济持续复苏提供支撑，同时在结构性改革方面取得进展。

第四条款磋商是IMF每年对成员国经济表现和宏观政策的例行判断与评估。此次对中国的第四条款磋商于去年11月到12月间进行，被认为是对中国经济的一次“年检报告”。

“中国的实践证明，采取有效措施控制疫情能促进经济恢复，对其他国家具有重要的借鉴意义。”IMF亚太部助理主任、中国事务主管黑尔格·贝格尔表示，疫情防控期间，中国推动并强化许多在线服务，对经济复苏大有裨益。尽管外部环境艰难，但中国出口保持良好势头。中国国内迅速复工复产，满足了全球对医疗和防护设备以及居家办公相关电子产品的强劲需求。随着全球经济复苏提振外部需求，中国的出口结构将进一步丰富。

IMF认为，中国在结构性改革方面持续取得进展，结构性改革将是提升潜在增长、减少外部失衡以及建立更具韧性、更为绿色、更加包容经济的关键。IMF注意到，中国金融业继续开放，外商投资负面清单进一步缩减，境外机构投资者投资额度限制也已取消；户籍制度等改革提高了劳动力市场的流动性，专利法的修订加强了知识产权保护并促进了创新。

IMF欢迎中国对参与国际合作应对全球挑战作出的承诺，认为中国在支持以规则为基础的开放国际贸易体系中可以发挥重要作用，包括在提供新冠疫苗、应对气候变化、减少温室气体排放和增加绿色投资等方面作出贡献。“中国可以帮助其他国家，尤其是低收入国家克服危机带来的挑战，希望中国在多边合作中继续发挥重要作用。”贝格尔说。

（本报华盛顿1月9日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月10日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)