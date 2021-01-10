本报驻意大利记者 韩 硕 叶 琦

图为波尔铜矿尾矿库边坡生态治理后绿意盎然。

紫金矿业供图

图为治理前景象。

紫金矿业供图

塞尔维亚东部城市波尔，因铜而兴。作为典型的资源型城市，自1903年开始采铜以来，波尔依托丰富的矿产资源走上快速发展之路。波尔也曾因铜而痛。因为技术设备更新滞后、管理缺失，波尔铜矿一度濒临破产，严重的环境欠账曾给这座城市造成挥之不去的阴影。

2018年12月，根据与塞尔维亚政府签署的战略合作协议，中国紫金矿业集团接手波尔铜矿，短短几个月时间就使铜矿发生了翻天覆地的变化。塞尔维亚总统武契奇表示，紫金矿业让塞尔维亚百年老矿“重生”，“这是中国企业投资塞尔维亚的典范，我要用最美的语言表达敬意和感谢！”

激活企业——

半年扭亏为盈 注入发展动力

眼下，巴尔干半岛腹地冰天雪地，波尔铜矿却一派火热，生产车间马达轰鸣、机声隆隆，5500多名中塞员工一起奋战在岗位上。2020年5月18日，随着一座“休克”两年多的铜矿被紫金矿业成功“激活”，波尔铜矿项目旗下4座铜矿山和一个冶炼厂马力全开。

矿业是塞尔维亚经济的重要支柱产业，波尔铜矿是塞唯一在产的大型铜矿，也是塞规模最大的用工企业之一。“因为开采难度加大、生产技术和装备更新滞后，铜矿产能受到巨大限制。再加上矿山品位较低、管理不到位，企业面临经营困难的严峻局面。”在波尔铜矿工作22年的矿长布拉尼斯拉夫·托米奇回忆道。

紫金矿业接手波尔铜矿后，大力推行技术创新，加强各生产环节管理，降低矿石贫化率和采矿损失率，提高选矿和冶炼回收率；同时采购先进的技术装备，向信息化、自动化、智能化转型，大幅提高生产效率，降低生产运营成本。生产运营总监尤维察·雷迪萨夫列维奇介绍说，自项目交割起6年内，紫金矿业将对各矿山和冶炼厂实施全面技改扩建，实现真正意义上的规模效益。

“中国企业仅用3个月时间，就使波尔铜矿各项生产经营指标逐步好转，收购半年内即扭亏为盈，企业利润两年以来呈倍数增长。”雷迪萨夫列维奇感慨道。

紫金矿业接手波尔铜矿3个月后，武契奇总统到项目现场调研，被如此短时间内的巨大改变所震惊：“中国企业带来令人尊敬的专业团队，挽救了这家濒临破产的国有企业，让波尔铜矿生产经营快速向好，成为塞东部经济发展的驱动力。”

治理环境——

还以绿水青山 树立生态样板

裸露的山体、灰色的厂区、工人满面灰黑，曾是矿山企业周围居民常见的场景。漫天灰尘、不见天日、水里流着泥浆，曾是波尔给人留下的印象。面对严重的生态环境欠账，紫金矿业下大力气进行治理。

“中国企业带来先进的环保理念，组织我们实施了一系列生态绿化和环境综合治理项目。”生态环保部经理米亚那·马里奇介绍说，综合治理项目现已完成所有尾矿库、露采边坡以及部分废弃排土场边坡的绿化，种植6.13万株苗木，新增绿化面积34.9万平方米，各矿厂区域的面貌焕然一新。公司还在治理粉尘、固体废弃物、废水、废气等方面多措并举，成效显著。目前正在进行老排水涵洞加固和新排洪系统建设相关工作。截至2020年12月底，环保投入达到7658万美元。

“真没想到矿区能变得这么漂亮。”波尔市民拉约科维奇说，以前大风一来，尾矿库边坡上尘土飞扬，空气污浊，严重影响周围居民的生活质量。如今尾矿库边坡植被恢复，绿意盎然，“树立了绿色矿山的新样板”。

塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨在接受记者采访时表示：“中国企业将绿色发展理念贯穿于矿产资源开发利用全过程，不仅实现了波尔铜矿资源开发的经济效益、生态效益和社会效益协调统一，还对当地矿业城市发展和企业绿色生产起到示范作用。中国企业为波尔振兴了‘金山银山’，也还给市民一片绿水青山。”

创造就业——

城市欣欣向荣 生活越来越好

波尔铜矿是当地经济支柱，之前的连年亏损导致城市经济活力不足，许多年轻人找不到工作。随着紫金矿业接手波尔铜矿、投资丘卡鲁佩吉铜金矿，当地就业有了保障。截至2020年12月底，两个项目的塞籍员工达5451人，丘卡鲁佩吉铜金矿项目2021年建成投产后，还将创造约1200个新就业岗位。

“中国企业的到来改变了我们一家人的生活。随着波尔铜矿的‘重生’和丘卡鲁佩吉铜金矿的开发，我们的城市和乡村都恢复了生机，越来越多年轻人返回家乡工作。城市欣欣向荣，我们的生活越来越好。”波尔市民德拉甘·托多拉维奇说。

“两年前，员工的月平均净收入只有68160第纳尔（约合4610元人民币），现在普遍增加了1/3还多，远高于全国平均工资水平。”员工伊格尔·米舍洛维奇对在波尔铜矿工作心满意足。

紫金矿业还积极主动履行社会责任，大力支持当地医疗卫生、教育、文化、体育事业发展和基础设施建设，并给塞尔维亚第二座“火眼”病毒检测实验室捐赠了全套设备。紫金矿业还带动30多家与矿业相关的中国企业赴塞投资发展，为塞近百家企业提供商业合作机会，进一步促进塞经济发展和民众就业。

塞尔维亚矿业与能源部前部长阿莱克桑达尔·安蒂奇表示：“中国企业保住了5000多人的饭碗，大幅增加员工收入，并积极参与慈善和公益事业。塞尔维亚政府的选择是正确的。”

（本报罗马1月9日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月10日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)