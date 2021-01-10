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当梵高的星夜拥抱你（五洲茶亭）

贝夕芬
2021年01月10日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　前段时间，很多来到德国名城莱比锡的人是为了“遇见”文森特·梵高——沉浸式体验的“梵高光影艺术展”在莱比锡数字艺术中心展出。数字艺术包装下“动起来”的梵高，为人们带来一场鲜花着锦的视觉盛宴。

　　灯光渐暗，音乐响起，梵高强劲的笔触、浓烈的色彩、极富表现力的艺术就此铺展开来。《吃土豆的人》家中灯光昏暗，忧伤的配乐烘托出一个悲伤的故事；但当看见大朵大朵的《向日葵》和《鸢尾花》怒放，你又会想前往《夜间咖啡馆》小酌一杯，享受梵高的《星夜》。梵高的故事即将结束时，一幅幅《自画像》如走马灯一样闪过，《盛开的杏花》最终被风吹散……声光之下，“动起来”的梵高似乎更生动了，人们看到了一个天才画家的横空出世、摸索前行，看到了巅峰中的爆发，也看到了癫狂后的陨落。

　　整个艺术展是一个约35分钟的沉浸式艺术装置。策展人在梵高一生创作的2000余幅画作中，精选出关键节点的标志性作品，在两个篮球场大小的展厅内，24台激光投影仪将这些经典作品以极高的分辨率投影呈现：从天花板到墙面甚至观众席地而坐的大厅地面，都成了承载天才艺术的“画布”，精心编排的音乐更为视觉体验锦上添花。画作以更震撼的视觉效果裹挟着音乐扑面而来，直击人心，如同打破了“第四面墙”，让观看者走进作品的“心”，成为艺术的一部分。

　　这种通过现代科技与经典艺术相结合的沉浸式表达，近年来在艺术圈颇为流行。本次梵高展主创团队中的意大利艺术家詹弗朗戈·亚努齐便是个中翘楚。除了梵高，他还用类似的沉浸式手法演绎过莫奈、雷诺阿、夏加尔、达利的经典作品，他所制作的“维也纳分离派”创始者克里姆特的光影秀成为巴黎光影博物馆的开幕作品。

　　在千百年的发展中，艺术的表现形式始终在拓展。无论是科技手段的介入，或是崭新的语言表达，都让经典艺术“花样重生”，对当代艺术爱好者来说是一种幸运。即便是对普通游客而言，也可以让原本看起来有点高的艺术门槛降低不少，很多人或许会因此感到经典艺术品原来并非高不可攀。

　　几年前，为了宣传展馆重新开放，荷兰国家博物馆曾策划过一次镇馆之作《夜巡》的艺术“快闪”活动。当人们正在阿姆斯特丹人潮涌动的购物商场中逛着街，忽然铃声大作，身穿17世纪服装的“民兵队”开始四处抓捕“嫌犯”，又是绳梯垂降、又是列队前行。“嫌犯”落网后，所有人聚于商场中庭大合影，当他们摆出熟悉的站位和姿势时，围观群众终于恍然大悟，这群人竟然再现了荷兰著名画家伦勃朗名作中的夜巡队！杰出的作品就这样心思巧妙地重生，视频通过互联网传遍四海，看者皆会心一笑。

　　就在去年，国内也有过异曲同工的艺术呈现。前段时间，真人版《韩熙载夜宴图》视频火遍全网。在真人角色扮演下，藏于故宫博物院的《韩熙载夜宴图》被“神还原”。看过的网友们开始关心画作中的人物和背景故事，热议唐代礼仪及舞乐，甚至兴致勃勃地讨论起唐代美食和服饰。原本停留在画纸上的古人有血有肉地鲜活起来，惟妙惟肖的现代演绎瞬间拉近艺术作品与普罗大众的距离。

　　在实体展陈之外，影视技术更是对艺术家和经典作品的绝佳传播手段。上映于2017年的电影《至爱梵高·星空之谜》，采用了前所未有的创作形式：115名专业画家，用画布代替胶片，创作了全部6.5万帧画面，原本静止的油彩，借由数字放映机细腻流淌，动人心魄。

　　而在英国科幻电视剧《神秘博士》中，梵高被穿越时空带至2010年的巴黎奥赛博物馆。在自己的专属展厅里，他看到许多人正在欣赏和赞美他的画作。编剧理查德·柯蒂斯说：“梵高这位杰出的艺术家生前从未被人称赞。这令我好奇，能否使用时间旅行来纠正这个错误，就是我最初的灵感。”

　　疫情防控期间，一些博物馆的临时关闭，令很多艺术爱好者扼腕。但社交媒体之上，一场名为“盖蒂博物馆挑战赛”的活动如火如荼，全球网民以世界名画为主题，利用家居用品，实体重现他们最喜欢的艺术品。梵高、达·芬奇、伦勃朗、维米尔等大师以前所未有的模样与全球网民进行了穿越时空的对话。

　　这一系列崭新尝试都说明，尽管时代不同，世人对于美的追求没有改变，美的展现形式也会随之而发展。对人们来说，绘画、雕塑、珍宝不再是静止不变的环境中的“静物”，除了前往博物馆、美术馆观赏原作，世人已有了更多便捷的、打破地域限制的途径与艺术亲近。艺术并不小众，因为美，永远属于大众。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月10日 07 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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